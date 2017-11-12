Мозес назвал Аспиликуэту самым недооцененным защитником Европы

Полузащитник английского «Челси» Виктор Мозес дал характеристику своему партнеру Сесару Аспиликуэте, выступающему в защите. По мнению африканца, талант испанца оценивается не по достоинству.

«Сесар оказал серьезное влияние на мою игру, он многому меня научил. Постоянно мне подсказывает по ходу матчей. Идя в атаку, всегда чувствую за собой подстраховку Аспиликуэты.

Испанец всегда запредельно мотивирован. Он дорожит каждой минутой на футбольном поле. Считаю его самым недооцененным защитником Европы», – сказал Мозес.

Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.