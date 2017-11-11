Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Максим Траньков — об организации матча в «Лужниках»: «Почувствовал себя заключенным»

Максим Траньков — об организации матча в «Лужниках»: «Почувствовал себя заключенным»

11 ноября 2017, 21:34
19

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков раскритиковал организацию товарищеского матча РоссияАргентина (0:1). Игра проходила в «Лужниках».

«Посетил я главный стадион предстоящего мундиаля. Сначала кое-как нашел нужный вход, все очень непонятно, опоздал на гимн, потом мне предложили на четвертый этаж подняться пешком, а это в размерах стадиона как на восьмой в обычном доме, я то ладно — размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей, которым этот подъем стал испытанием.

Кстати, почему-то в обратный путь вниз нас опускали на лифте.

Забежал в ложу, сел на пыльное после ремонта, но удобное кресло, увидел живых Месси, Агуэро, Дибалу, Ди Марию, Маскерано и прочих небожителей, еще и гол в ближние ко мне ворота, а с ним и очередное фиаско сборной Черчесова. А потом почувствовал себя заключенным...

Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождем, в плюс пять, в ноябре! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно полтора часа нас в давке донесло до станции «Лужники».

Спасибо за такой футбол все для болельщиков. Это был срам и стыд, особенно нам россиянам перед иностранными болелами. Короче такой футбол нам не нужен», — написал Траньков в своем инстаграме.

Напомним, что ранее организацию матча раскритиковал Дмитрий Губерниев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Товарищеские матчи Россия Аргентина
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1510426520
зато Мутко всем сказал что организация матча прошла на высшем уровне может быть для особо избранных и прошла но для простых людей как всегда на них просто всем наплевать вот поэтому не пойду ни в Питере ни в Москве никогда на эти сраные новые стадионы
Ответить
cska-62
1510426618
Да, это ужасно... Хотя обещали суперорганизацию!
Ответить
Пестрый
1510427256
Всегда так было а как 80 тыс организованно выведешь? И при союзе до самой м Спортивная стоял коридор из конных ментов и ни кто не жаловался а это мля "звезда" нашлась на руках его из ложи нести надо? Фигурист одним словом ***)))
Ответить
BRO_football
1510427769
Жёстко, но справедливо. Жаль, что в прессу попадут только слова Месси, которому всё понравилось.
Ответить
тщмек 19
1510428011
Это акция Мутко "почувствуй себя быдлом рядом с нами."
Ответить
koli4ka
1510428582
А это еще Ник.Ник.Озеров говорил,что нам такой мудько-футбол НЕ НУЖЕН...
Ответить
GermanVo
1510428666
Бедняжку задержали немного. Всё наладят к ЧМ. Все разнылись, раскричались, как-будто их в -30 голыми на улице 3 часа в попу имели. Для этого и проводятся такие матчи, чтоб проверить наших игроков и наладить инфраструктуру. 80 тысяч, без подобной практики, сложно распустить, чтоб не покалечили друг друга.
Ответить
absent32
1510429031
но на фото он очень счастлив. и завидует тому что на ребят в красном и белом наблюдают 80000, а не 10000 на него когда он на льде!!! а еще на этот товарник я думаю телезрителей собралось больше чем на его "тулуп"!!!
Ответить
FanatSerj
1510432232
откуда такие дебилойды берутся только. Ну не ходил ты на футбол ни разу, так и скажи, а если только и ходил на Волгоря с Камазом с 30-тью болельщиками. Это обычное дело и зарубежом на таких аренах тоже самое происходит.
Ответить
kykyi
1510458917
ГБшное государство. Скоро так всегда ходить будем: на работу , с работы, на концерты и на " путинги". И еще при этом будем улыбаться и восхвалять власть. За примером далеко ходить не надо- КНДР, там все строем, под охраной и все счастливы( или не счастливы), когда что прикажут.
Ответить
Главные новости
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
Все новости
Все новости
Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу
21:47
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
1
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
6
Совладельцы «Челси» решили продать акции
20:25
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
20
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
3
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+