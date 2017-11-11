Максим Траньков — об организации матча в «Лужниках»: «Почувствовал себя заключенным»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков раскритиковал организацию товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1). Игра проходила в «Лужниках».

«Посетил я главный стадион предстоящего мундиаля. Сначала кое-как нашел нужный вход, все очень непонятно, опоздал на гимн, потом мне предложили на четвертый этаж подняться пешком, а это в размерах стадиона как на восьмой в обычном доме, я то ладно — размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей, которым этот подъем стал испытанием.

Кстати, почему-то в обратный путь вниз нас опускали на лифте.

Забежал в ложу, сел на пыльное после ремонта, но удобное кресло, увидел живых Месси, Агуэро, Дибалу, Ди Марию, Маскерано и прочих небожителей, еще и гол в ближние ко мне ворота, а с ним и очередное фиаско сборной Черчесова. А потом почувствовал себя заключенным...

Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождем, в плюс пять, в ноябре! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно полтора часа нас в давке донесло до станции «Лужники».

Спасибо за такой футбол все для болельщиков. Это был срам и стыд, особенно нам россиянам перед иностранными болелами. Короче такой футбол нам не нужен», — написал Траньков в своем инстаграме.

Напомним, что ранее организацию матча раскритиковал Дмитрий Губерниев.