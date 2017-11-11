Губерниев — о матче в «Лужниках: «Свинство при выходе с трибун продолжается. Верхний ярус не выпускают уже полчаса»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1) в «Лужниках».

Он написал, что верхний ярус болельщиков, на котором находится много женщин и детей, не выпускают со стадиона уже полчаса.

«Вывод такой: инспекция посла ЧМ 2018 от Москвы удалась.

Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается! Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса. Мы также будем делать и на чемпионате мира? Позорище!

Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками Жуткий холод. Дети плачут. Мамы и папы согревают детей своей одеждой. Нигде в мире такого нет! Да здравствует организация матча Россия – Аргентина! Репетиция удалась! Все для людей!» — написал Губерниев в своем инстагрме.

Также болельщики не могут покинуть территорию возле стадиона.