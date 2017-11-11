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  • Губерниев — о матче в «Лужниках: «Свинство при выходе с трибун продолжается. Верхний ярус не выпускают уже полчаса»

Губерниев — о матче в «Лужниках: «Свинство при выходе с трибун продолжается. Верхний ярус не выпускают уже полчаса»

11 ноября 2017, 20:03
22

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1) в «Лужниках».

Он написал, что верхний ярус болельщиков, на котором находится много женщин и детей, не выпускают со стадиона уже полчаса.

«Вывод такой: инспекция посла ЧМ 2018 от Москвы удалась.

Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается! Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса. Мы также будем делать и на чемпионате мира? Позорище!

Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками Жуткий холод. Дети плачут. Мамы и папы согревают детей своей одеждой. Нигде в мире такого нет! Да здравствует организация матча Россия – Аргентина! Репетиция удалась! Все для людей!» — написал Губерниев в своем инстагрме.

Также болельщики не могут покинуть территорию возле стадиона.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Товарищеские матчи Россия Аргентина
Комментарии (22)
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lekseij2007
1510420265
Идиотизм реальный! Не можете организовать - не лезьте!
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Mario84
1510420540
Когда у нас о людях думали? Только перед выборами) Зато денег отмыли!
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vitvik
1510420614
Лужники отвыкли от футбола.
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vodia_punk
1510420893
а в трансляции на первом сказали 7 минут выход со стадиона. все люди лгут. особенно в телике. а там показывали и медведёва и мудко
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Sam_51
1510421301
Жалко Медведева, сидит на верхнем ярусе, выйти не может...
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vick-north-west
1510421359
БСА Лужники ваще неудачно расположена - на полуострове, но тут еще добавилось то, что присутствовал сам Димон со свитой, его эскорт надо пропустить без очереди. После того как он обменяется мнениями с Мутко и прочими.
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Artemka69
1510421468
Все как всегда!!!!А говорили что 7 минут на выход нужно!!Впрочем ничего нового!!!
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BarStep
1510423382
Кроме вестей от шизонутого губера..., есть еще подтверждения подобного?
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paracetamol
1510424493
Комментатор сказал, что за 10 минут все выйдут. Рекорд, сказал, будет!
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GermanVo
1510424663
Что губерня раскричался. Элементарно транспортники не выдержали, и чтоб не подавили друг друга, немного задержали. Я, конечно, понимаю, не май месяц, но и не минус на улице. В следующий раз просто учтут свои ошибки и пустят доп. транспорт и всё будет нормально. Как раз о людях и подумали. У нас же народ дикий, никто ждать не любит, все передавили б на смерть и в первую очередь детей и женщин.
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