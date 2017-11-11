Алиев: «Семин – кипишной тренер. Если ему что-то скажешь, а он услышит, то...»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев поделился воспоминаниями о потасовке, возникшей в матче УПЛ с «Шахтером» (0:2) в сезоне-2011/12.

Тогда в одном из моментов хавбек набросился на тренера «горняков» Александра Спиридона, у которого возникли разногласия с Юрием Семиным, руководившим на тот момент бело-голубыми.

– Я сделал это за Семина, несмотря на то, что был на него был очень зол. Когда приехал из «Локомотива», то не играл какое-то время. Было тяжело. Со временем я начал набирать кондиции. До того матча я играл почти во всех встречах.

Тот матч, думаю, проиграл Семин. Он ехал играть на ничью. Я думал, что выйду с первых минут, но Семин поставил Вукоевича, Гармаша и Еременко – трех опорников. Сразу стало понятно, если он ставит трех опорных полузащитников, то едет играть на ничью. Если бы Семин решил играть в тот футбол, в который мы играли до матча с «Шахтером», то такого бы не случилось. А так, Палыч по тактике проиграл.

– Но вы побежали за него драться.

– Я пошел за команду. Тогда у всех были эмоции – и у Палыча к четвертому арбитру, и Луческу что-то сказал. А Семин – кипишной тренер. Если ему что-то скажешь, а он услышит, то...

Я тогда извинился перед Спиридоном. Когда мы с ним увиделись, я подошел к нему и пожал руку. Сказал, что не должен был так поступать. Он ответил: «Саня, все нормально, это все эмоции». Я говорю: «Нет, я обязан извиниться, потому что, во-первых, вы старше меня, во-вторых, вы тренер, а в третьих, я не имею права так себя вести».

Есть поле, нужно доказывать на нем, а не держанием за горло. Но я считаю, что поступил по-мужски, когда извинился. Я признал свою ошибку. Если я знаю, что я прав, буду гнуть свою палку. Если не прав, то промолчу и скажу, что не прав.