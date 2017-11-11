Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алиев: «Семин – кипишной тренер. Если ему что-то скажешь, а он услышит, то...»

Алиев: «Семин – кипишной тренер. Если ему что-то скажешь, а он услышит, то...»

11 ноября 2017, 15:48
7

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев поделился воспоминаниями о потасовке, возникшей в матче УПЛ с «Шахтером» (0:2) в сезоне-2011/12.

Тогда в одном из моментов хавбек набросился на тренера «горняков» Александра Спиридона, у которого возникли разногласия с Юрием Семиным, руководившим на тот момент бело-голубыми.

– Я сделал это за Семина, несмотря на то, что был на него был очень зол. Когда приехал из «Локомотива», то не играл какое-то время. Было тяжело. Со временем я начал набирать кондиции. До того матча я играл почти во всех встречах.

Тот матч, думаю, проиграл Семин. Он ехал играть на ничью. Я думал, что выйду с первых минут, но Семин поставил Вукоевича, Гармаша и Еременко – трех опорников. Сразу стало понятно, если он ставит трех опорных полузащитников, то едет играть на ничью. Если бы Семин решил играть в тот футбол, в который мы играли до матча с «Шахтером», то такого бы не случилось. А так, Палыч по тактике проиграл.

– Но вы побежали за него драться.

– Я пошел за команду. Тогда у всех были эмоции – и у Палыча к четвертому арбитру, и Луческу что-то сказал. А Семин – кипишной тренер. Если ему что-то скажешь, а он услышит, то...

Я тогда извинился перед Спиридоном. Когда мы с ним увиделись, я подошел к нему и пожал руку. Сказал, что не должен был так поступать. Он ответил: «Саня, все нормально, это все эмоции». Я говорю: «Нет, я обязан извиниться, потому что, во-первых, вы старше меня, во-вторых, вы тренер, а в третьих, я не имею права так себя вести».

Есть поле, нужно доказывать на нем, а не держанием за горло. Но я считаю, что поступил по-мужски, когда извинился. Я признал свою ошибку. Если я знаю, что я прав, буду гнуть свою палку. Если не прав, то промолчу и скажу, что не прав.

Источник: YouTube
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо К Алиев Александр Семин Юрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rammax fcsm
1510409274
а что этот хохломазый разтявкался? смотрел и слушал его вью... что читаете? - я не читааааюю... чем интересуетесь?- ничеееем.... один из самых тупых, нудных и никчёмных футболёров...
Ответить
woyser
1510409911
Пля!, фуфля! енто что за такое?)
Ответить
srg38
1510411350
Мля ты ещё вспомни что там в 2002 было! Бомбардир, совсем нечего публиковать?
Ответить
cska-62
1510487307
Да, в "незалежной" была вольница! Так и до Майдана докатились... :-)))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1510599115
Поступил достойно.
Ответить
Главные новости
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
7
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Все новости
Все новости
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
13 августа
12
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
5
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+