Сампаоли: «Хорошо, что в «Зените» много аргентинцев»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии товарищеского матча против сборной России отметил как положительный фактор наличие аргентинских игроков в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Что касается того, могут ли игроки сборной Аргентины из «Зенита» принять участие в ЧМ-2018, то мы за ними следим. Их много в одной команде, и это хорошо, что они вместе.

Их позвали в клуб благодаря хорошим результатам. У «Зенита» хорошие амбиции; надеемся, и результаты у клуба будут достойные. Это позволит вызвать этих игроков в сборную», – сказал специалист.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и начнется в 16:00 по Москве.