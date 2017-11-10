Сампаоли в составе сборной России выделил Кокорина

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии товарищеского матча против сборной России выделил одного игрока в составе нашей команды. Таковым оказался зенитовец Александр Кокорин.

«Анализировали их игру, тренер привил им хорошую организацию, систему. У России огромный потенциал. Они применяет, как выразился сам российский тренер, зеркальное противодействие сопернику.

У России сильный нападающий – Кокорин. Игра будет непростой», – сказал специалист.

Матч начнется в 16:00 по Москве 11 ноября.