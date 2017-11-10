Слуцкий: «Я не осознавал, что в «Халл Сити» будет так тяжело»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал интервью ресурсу «Англия.com».

– На днях на пресс-конференции вы сказали, что после каждого такого матча умираете, а затем рождаетесь вновь. Вы уже родились заново?

– Нет, я начинаю рождаться только в первый рабочий день. Сегодня выходной, и я просто думаю, что делать и как, какой путь избрать. Рожден я буду завтра. Сегодня я уже пытаюсь подавать признаки жизни, но все ж по ощущениям – ближе к летальному исходу.

– Сейчас у вас самый тяжелый период в карьере?

– Нет. Эмоционально самый сложный период был в ЦСКА. Конкретно – концовка сезона 2011-2012, когда мы заняли третье место – худший при мне результат для ЦСКА, и начало следующего сезона. Сейчас тоже крайне сложно, но я уже опытнее, «толстокожее».

– Насколько вы интегрированы в жизнь Англии и городка, где живете?

– Я расцениваю работу здесь как командировку. Надеюсь, что длительную, но друзей не спешу заводить: понимаю, что я здесь временно. Хотел бы жить в России, и мой дом – в России. Я люблю нашу страну. Но если ты приехал сюда, то ты должен жить по местным законам.

– У вас были моменты, когда вы хотели собрать чемодан и все бросить?

– Нет. Я долго шел к этой работе. Очень часто, когда с коллегами общаемся, они говорят: «Я не пойду в эту команду – там куча проблем». А я им отвечаю: «А неужели вы не понимаете, что если команда меняет тренера, то это автоматически проблемная команда?» То есть если бы она не была проблемная, то там просто не меняли бы тренера. В 90% случаев замена идет, когда что-то не так.

Я прекрасно понимал, что я русский тренер, который никогда не работал в Англии. Я понимал, что меня позовут в проект, который изначально будет непростым. Любая команда, которая вылетает из АПЛ, автоматически имеет серьезные проблемы. Что подтверждают не только «Халл», но и «Мидлсбро», и «Сандерленд».

Но, признаюсь, я не осознавал, что будет так тяжело. Но я буду здесь до того момента, пока… не выгонят, скажем так. И я не собираюсь все бросить и уехать. Never give up (никогда не сдавайся – прим. «Бомбардира») – это основной девиз, который может быть применим к этой ситуации.

«Тигры» занимают 20-е место в турнирной таблице Чемпиошипа.