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  • Слуцкий: «Я не осознавал, что в «Халл Сити» будет так тяжело»

Слуцкий: «Я не осознавал, что в «Халл Сити» будет так тяжело»

10 ноября 2017, 17:34
27

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал интервью ресурсу «Англия.com».

– На днях на пресс-конференции вы сказали, что после каждого такого матча умираете, а затем рождаетесь вновь. Вы уже родились заново?
– Нет, я начинаю рождаться только в первый рабочий день. Сегодня выходной, и я просто думаю, что делать и как, какой путь избрать. Рожден я буду завтра. Сегодня я уже пытаюсь подавать признаки жизни, но все ж по ощущениям – ближе к летальному исходу.

– Сейчас у вас самый тяжелый период в карьере?

– Нет. Эмоционально самый сложный период был в ЦСКА. Конкретно – концовка сезона 2011-2012, когда мы заняли третье место – худший при мне результат для ЦСКА, и начало следующего сезона. Сейчас тоже крайне сложно, но я уже опытнее, «толстокожее».

Насколько вы интегрированы в жизнь Англии и городка, где живете?
– Я расцениваю работу здесь как командировку. Надеюсь, что длительную, но друзей не спешу заводить: понимаю, что я здесь временно. Хотел бы жить в России, и мой дом – в России. Я люблю нашу страну. Но если ты приехал сюда, то ты должен жить по местным законам.

– У вас были моменты, когда вы хотели собрать чемодан и все бросить?

– Нет. Я долго шел к этой работе. Очень часто, когда с коллегами общаемся, они говорят: «Я не пойду в эту команду – там куча проблем». А я им отвечаю: «А неужели вы не понимаете, что если команда меняет тренера, то это автоматически проблемная команда?» То есть если бы она не была проблемная, то там просто не меняли бы тренера. В 90% случаев замена идет, когда что-то не так.

Я прекрасно понимал, что я русский тренер, который никогда не работал в Англии. Я понимал, что меня позовут в проект, который изначально будет непростым. Любая команда, которая вылетает из АПЛ, автоматически имеет серьезные проблемы. Что подтверждают не только «Халл», но и «Мидлсбро», и «Сандерленд».

Но, признаюсь, я не осознавал, что будет так тяжело. Но я буду здесь до того момента, пока… не выгонят, скажем так. И я не собираюсь все бросить и уехать. Never give up (никогда не сдавайся – прим. «Бомбардира») – это основной девиз, который может быть применим к этой ситуации.

«Тигры» занимают 20-е место в турнирной таблице Чемпиошипа.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Россия Халл Сити ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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3a zenit
1510324677
ну да там Гинера нет.
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Chernyi Lis
1510325224
тебе еще везет что абрамович помогает..а так на х..ни какой команде не нужны с россии..давно уже сказали бы прощай!
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dok66
1510329256
"Сталь закаляется в огне" ! Леня , да все норм . Это просто трамплин в будущее . Не нравится только фраза "про командировку" . Друзей нужно заводить везде !
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лоист
1510329474
что самое обидно то что по забитам голам Халл на втором месте проблема у ник только в обороне
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KARAT777
1510329728
березуцких и игнашевича надо взять они помогут
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paracetamol
1510330001
Что, ему уже пинка дали из Халла или еще ждут?
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shinnik
1510331073
Не качайся. Мы с тобой.
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за ЦСКА с 1980г
1510333457
Леонид-молодец!
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Dominator777
1510339171
С составом у "тигров" такие же проблемы, как и у армейцев. Вот только "Халл" забивает много, а армейцы - нет. Держись Леня, "отрицательный" опыт не менее ценен положительного.
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woyser
1510352199
Халл - это показатель того, что Слуцкий не умеет работать с материалом, который у него есть в наличии. Ведь не один раз говорили, что его ЦСКА это было наследие Газзаева. В сборной была та-же ситуация. И не надо забывать, что Чемпионшип - это футбольный ад. Здесь нужен характер, дальновидность и тактическая грамотность, а их у Слуцкого отродясь не было.
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