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  • Месси: «Я знаком с Дриусси. Мне стыдно, что я не узнал его в отеле»

Месси: «Я знаком с Дриусси. Мне стыдно, что я не узнал его в отеле»

10 ноября 2017, 15:26
16

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал инцидент с Себастьяном Дриусси в холле московского отеля. По информации TyC Sports, игрок «Барселоны» не узнал футболиста «Зенита» и сфотографировался с ним, приняв за болельщика.

«Я знаком с ним. Мне стыдно за то, что я тогда не узнал его.

Когда он попросил сфотографироваться, я в самом деле принял его за одного из людей, которые обычно делают такие предложения. Но у нас с ним общий татуировщик и мы переписывались в социальных сетях.

Позже я увидел наше фото у него в инстаграме, поэтому должен извиниться», – сказал 30-летний Месси.

Завтра вице-чемпионы мира сыграют против команды России в «Лужниках». Начало матча – в 16:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Football Espana
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Товарищеские матчи Россия Аргентина Зенит Месси Лионель Дриусси Себастьян
Комментарии (16)
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Decorhome
1510317856
Раздули
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FanatSerj
1510318386
Пусть главное узнает как Дзюба выглядит, а то тот точно подойдет майку отжимать и будет что то там мямлить типа рашн-иброгимович )))
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raritet
1510318907
но позже. когда я узнал что он, Дриусси из Зенита, я понял что он поможет мне перейти в этот клуб.
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Лошак
1510319758
Сколько Дриусси заплатил за фото?
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acer2003
1510320149
Я сам его не узнал ))
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ТОПТЫГИН
1510321116
Себастьян -АМИГО докажи всему МИРУ ,что СКРОМНОСТЬ это сестра таланта!!!Что бы в следующей встречи с этим старпёром,уже не узнал ТЫ его)))
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oyabun
1510322326
А на лодыжке у Месси вытатуирован спартаковский ромбик
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АЛЕКС 58
1510326198
Ходили слухи,что Мюллер купил игроков сборной Аргентины! А они друг друга в лицо не знают. Только по фото в инстаграме! Некоторые наши сборники русских букв не знают,так это не смертельно,немецкие россияне не обязанны знать наш алфавит.Главное,чтобы Черчеса хвалили!
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Алекc
1510353370
Месси классный игрок и человек. не зазнавшийся как Роналдо, хотя Роналдо как игрок супер. просто звезда в голове большая )))
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84aivengo
1510387132
интересно,как сам дриусси к нему обратился,если они общаются )
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