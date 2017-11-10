Месси: «Я знаком с Дриусси. Мне стыдно, что я не узнал его в отеле»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал инцидент с Себастьяном Дриусси в холле московского отеля. По информации TyC Sports, игрок «Барселоны» не узнал футболиста «Зенита» и сфотографировался с ним, приняв за болельщика.

«Я знаком с ним. Мне стыдно за то, что я тогда не узнал его.

Когда он попросил сфотографироваться, я в самом деле принял его за одного из людей, которые обычно делают такие предложения. Но у нас с ним общий татуировщик и мы переписывались в социальных сетях.

Позже я увидел наше фото у него в инстаграме, поэтому должен извиниться», – сказал 30-летний Месси.

Завтра вице-чемпионы мира сыграют против команды России в «Лужниках». Начало матча – в 16:00 по московскому времени.