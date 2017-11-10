Мората: «Конечно, я бы вернулся в «Реал»

Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился мнением о возвращении в «Реал», за который выступал с 2010 по 2014 год и в сезоне-2016/17.

«Конечно, я бы вернулся в «Реал». Если выиграю все, что возможно в составе «Челси», то почему бы и нет?

Мне будет трудно отказать «Реалу», ведь я фанат клуба. Я не особо в этом верю, но кто знает, что произойдет в будущем. Я не думаю об этом, потому что очень счастлив в Лондоне», – сказал 25-летний форвард сборной Испании.

Мората пополнил состав синих в июле, перейдя из мадридского клуба за 62 миллиона евро. В дебютном сезоне за команду Антонио Конте он забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 15-ти встречах всех турниров.