Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Урал» провел тренировку на льду

10 ноября 2017, 11:31
2

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о том, как тренерский штаб екатеринбуржцев провел четыре дня выходных, которые связаны с играми сборных команд. После отдыха футболисты провели тренировку на льду, результаты которой Тарханов оценил как положительные.

«Четыре дня отдыха – это достаточно, чтобы отдохнуть. Но это футболисты отдыхают, а мы работаем. Делали анализ команды, важна причина, почему не выиграли у «Динамо» (2:2). Дни отдыха прошли в работе.

Что касается тренировки на льду, у всех остались положительные эмоции. Даже у тех, кто не хотел выходить на лед.

Если говорить о товарищеском матче с «Амкаром», то пермяки к нам обратились, а мы согласились. «Уралу» тоже нужна была игра. Меня не было, но, по-моему, два года назад «Урал» летал в Пермь на товарищескую игру с «Амкаром», поэтому будет ответный визит. Пообщаемся, сыграем матч. Думаю, он будет полезен для обеих команд», – рассказал Тарханов.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Тарханов Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mialkov
1510308219
На льду с мячом? Или все же с клюшками и шайбой...
Ответить
Decorhome
1510314074
Это круто
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
2
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
3
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
18
Все новости
Все новости
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
5
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
17
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
2
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+