«Урал» провел тренировку на льду

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о том, как тренерский штаб екатеринбуржцев провел четыре дня выходных, которые связаны с играми сборных команд. После отдыха футболисты провели тренировку на льду, результаты которой Тарханов оценил как положительные.

«Четыре дня отдыха – это достаточно, чтобы отдохнуть. Но это футболисты отдыхают, а мы работаем. Делали анализ команды, важна причина, почему не выиграли у «Динамо» (2:2). Дни отдыха прошли в работе.

Что касается тренировки на льду, у всех остались положительные эмоции. Даже у тех, кто не хотел выходить на лед.

Если говорить о товарищеском матче с «Амкаром», то пермяки к нам обратились, а мы согласились. «Уралу» тоже нужна была игра. Меня не было, но, по-моему, два года назад «Урал» летал в Пермь на товарищескую игру с «Амкаром», поэтому будет ответный визит. Пообщаемся, сыграем матч. Думаю, он будет полезен для обеих команд», – рассказал Тарханов.