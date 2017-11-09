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Геркус: «Лидерство «Локомотива» будоражит»

9 ноября 2017, 16:07
6

Президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги первой части сезона РФПЛ.

Напомним, что на данный момент железнодорожники лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

«Первая часть чемпионата получилась насыщенной и интересной. Обозначены интриги – и среди лидеров, и в нижней части турнирной таблицы. В чемпионате появились новые яркие игроки. И уже постепенно приходит предвкушение ЧМ-2018. Это захватывает зрителя и привлекает новую аудиторию на стадионы.

Результаты нашей команды радуют, лидерство будоражит. Это не просто убедительные победы, но и атакующий футбол, красивые голы. Наши болельщики в отличном настроении, на «РЖД Арене» растет посещаемость. Сегодня «Локомотив» – сплоченный коллектив, который в каждом матче стремится к победе и никого не боится. И ощутимое преимущество в играх с прямыми конкурентами тому подтверждение.

Все – молодцы. Но мы не должны предаваться эйфории. Все понимают, что вся борьба, решающие схватки за медали и еврокубковые места, – впереди. У нас сильные достойные конкуренты, которые по ходу чемпионата будут только усиливать свою игру», – сказал Геркус.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (6)
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bset
1510235839
Мне сначала показалось "Руководство "Локомотива" будоражит". Да, после таких слухов об отставке Геркуса много вопросов появляется.
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ШульцДекс
1510236301
Нафиг он сдался
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anri1703
1510236796
скорей бы ари вернулся и чорлука зимой врядли усиление будет но палыч и с этим составом сможет стать чемпионом надеюсь ))
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DOCTOR PENALTY
1510243216
Вторая часть чемпионата будет гораздо сложнее. Удачи ЛОКО !!!
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