Геркус: «Лидерство «Локомотива» будоражит»

Президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги первой части сезона РФПЛ.

Напомним, что на данный момент железнодорожники лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

«Первая часть чемпионата получилась насыщенной и интересной. Обозначены интриги – и среди лидеров, и в нижней части турнирной таблицы. В чемпионате появились новые яркие игроки. И уже постепенно приходит предвкушение ЧМ-2018. Это захватывает зрителя и привлекает новую аудиторию на стадионы.

Результаты нашей команды радуют, лидерство будоражит. Это не просто убедительные победы, но и атакующий футбол, красивые голы. Наши болельщики в отличном настроении, на «РЖД Арене» растет посещаемость. Сегодня «Локомотив» – сплоченный коллектив, который в каждом матче стремится к победе и никого не боится. И ощутимое преимущество в играх с прямыми конкурентами тому подтверждение.

Все – молодцы. Но мы не должны предаваться эйфории. Все понимают, что вся борьба, решающие схватки за медали и еврокубковые места, – впереди. У нас сильные достойные конкуренты, которые по ходу чемпионата будут только усиливать свою игру», – сказал Геркус.