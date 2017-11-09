«Лейпциг» не отпустит Кейта в «Ливерпуль» зимой

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Ральф Рангник подтвердил информацию о нежелании расставаться с полузащитником команды Наби Кейта в ближайшее трансферное окно. Известно, что в его услугах серьезно заинтересован «Ливерпуль».

«Даже если мы не выйдем в плей-офф Лиги чемпионов, было бы бессмысленно отпускать Кейта так рано в «Ливерпуль». Наша цель – обеспечить попадание в Лигу Европы. И он нам нужен для этого», – цитирует Рангника A Bola.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере, который был намечен на следующее лето.