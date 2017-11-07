Косиельни закончит международную карьеру после ЧМ-2018

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Лоран Косиельни принял решение закончить международную карьеру после чемпионата мира 2018.

«Все когда-нибудь кончается. И мне пора закончить выступления за сборную и освободить место другим.

Есть еще чуть больше полугода, и я, как говорит моя жена, постараюсь собрать как можно больше воспоминаний за этой время», — сказал Косиельни.

Игрок выступает за сборную Франции с 2011 года. В 49 матчах он забил один гол.

10 ноября французы сыграют товарищеский матч со сборной Уэльса.