Пирло может вернуться в «Ювентус» в качестве посла клуба

Экс-полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло может вернуться в «старую синьору».

Вчера 38-летний футболист, выступавший с 2015 года за «Нью-Йорк Сити», объявил о завершении игровой карьера.

По мнению источника, туринцы могут предложить хавбеку стать послом клуба и выступать за команду «Легенды «Ювентуса».

Кроме того, есть предположения, что Итальянская федерация футбола предложила Пирло сопровождать национальную команду на чемпионате мира-2018, если она сумеет туда пробиться через стыковые матчи со Швецией.

Помимо прочего, Пирло может войти в тренерский штаб Антонио Конте в «Челси», если специалист продолжит тренировать синих в следующем сезоне.