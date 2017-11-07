Киммих хочет закрепить прогресс «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих доволен тем, как проводит последние матчи его команда.

«Мы стали лучше действовать как команда. Это ключевой момент нашего успеха.

Не все получалось идеально, но когда видишь, как мало мячей мы пропустили, то понимаешь, что это успех. При этом мы успешно реализуем свои моменты.

Сейчас мы находимся в хорошем положении. Теперь нужно закрепить этот прогресс», – сказал Киммих.

Матч 11 тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Бавария» завершился со счетом 1:3. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу с 26 очками. «Боруссия» идет третьей, отставая на шесть баллов.