Балотелли: «Пирло мог бы играть еще лет 10»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли поделился мнением о завершении карьеры Андреа Пирло. Полузащитник «Нью-Йорк Сити» объявил о решении вчера.

«Уникальный, неподражаемый, феноменальный. Для меня было огромной честью играть с тобой, Андреа! P.S. Думаю, ты мог бы играть еще лет 10», – написал 27-летний итальянец в инстаграме.

Пирло был партнером Балотелли по сборной Италии с 2010 по 2014 год.

Ранее на решение 38-летнего хавбека отреагировал его бывший клуб «Ювентус».