Ловчев: «Бездарные подачи Комбарова и Ещенко ни к чему хорошему не приводят»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев продолжает настаивать на том, что у «Спартака» по-прежнему отсутствует командная игра. Все голы красно-белые забивают за счет индивидуальных действия отдельных футболистов.

«Уфа» играла в физически затратный футбол – вязкая, плотная опека. Такая игра отнимает силы. Но я вновь стану утверждать, что командой игры у «Спартака» нет. Но опять решило все индивидуальное мастерство Промеса. Он такие голы забивал уже не раз. Комбаров ему сбросил, Промес пошел вдоль штрафной под правую ногу и точно запустил в дальнюю девятку. Гол очень красивый, возможно, лучший в туре. 2:1, и «Уфа» начинает раскрываться, Семак усиливает атаку.

«Спартак» поймал соперника на контратаке. Была потеря мяча возле штрафной красно-белых, Фернандо тут же отдал длинную передачу на Промеса. Тот сыграл на Адриано, а вратарь Беленов остановился на полпути – не остался в воротах и не пошел на форварда соперника. Адриано от него убежал и забил третий гол.

Многие соперники выбирают против «Спартака» на его поле такую же тактику, какую выбрал Семак. Жесткая и плотная опека, не давать принимать мяч игрокам. А командная игра у «Спартака» поставлена плохо. Когда он начинает играть в касание, то каждая вторая передача неточная. Поэтому приходится отбирать, возвращаться, а потом опять начинается катание мяча поперек поля. А бездарные подачи Комбарова и Ещенко ни к чему не приводят. Хотя в составе есть Адриано и Зе Луиш.

Индивидуальное мастерство спартаковцев компенсирует отсутствие коллективной игры. Самое важное, что эта победа позволила «Спартаку» приблизиться к лидирующей группе», – считает Ловчев.

Матч 16-го тура РФПЛ «Спартак» – «Уфа» завершился со счетом 3:1. После этой встречи красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице с 25-ю очками. Уфимцы идут восьмыми с 21-м баллом на счету.