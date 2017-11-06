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  • Ловчев: «Бездарные подачи Комбарова и Ещенко ни к чему хорошему не приводят»

Ловчев: «Бездарные подачи Комбарова и Ещенко ни к чему хорошему не приводят»

6 ноября 2017, 10:09
29

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев продолжает настаивать на том, что у «Спартака» по-прежнему отсутствует командная игра. Все голы красно-белые забивают за счет индивидуальных действия отдельных футболистов.

«Уфа» играла в физически затратный футбол – вязкая, плотная опека. Такая игра отнимает силы. Но я вновь стану утверждать, что командой игры у «Спартака» нет. Но опять решило все индивидуальное мастерство Промеса. Он такие голы забивал уже не раз. Комбаров ему сбросил, Промес пошел вдоль штрафной под правую ногу и точно запустил в дальнюю девятку. Гол очень красивый, возможно, лучший в туре. 2:1, и «Уфа» начинает раскрываться, Семак усиливает атаку.

«Спартак» поймал соперника на контратаке. Была потеря мяча возле штрафной красно-белых, Фернандо тут же отдал длинную передачу на Промеса. Тот сыграл на Адриано, а вратарь Беленов остановился на полпути – не остался в воротах и не пошел на форварда соперника. Адриано от него убежал и забил третий гол.

Многие соперники выбирают против «Спартака» на его поле такую же тактику, какую выбрал Семак. Жесткая и плотная опека, не давать принимать мяч игрокам. А командная игра у «Спартака» поставлена плохо. Когда он начинает играть в касание, то каждая вторая передача неточная. Поэтому приходится отбирать, возвращаться, а потом опять начинается катание мяча поперек поля. А бездарные подачи Комбарова и Ещенко ни к чему не приводят. Хотя в составе есть Адриано и Зе Луиш.

Индивидуальное мастерство спартаковцев компенсирует отсутствие коллективной игры. Самое важное, что эта победа позволила «Спартаку» приблизиться к лидирующей группе», – считает Ловчев.

Матч 16-го тура РФПЛ «Спартак» – «Уфа» завершился со счетом 3:1. После этой встречи красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице с 25-ю очками. Уфимцы идут восьмыми с 21-м баллом на счету.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Комбаров Дмитрий Адриано Луис Ещенко Андрей Промес Квинси Ловчев Евгений
Комментарии (29)
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Eddyson
1509953066
Вчера во втором тайме (при счете 1:1) после подачи Ещенко Зе Луишу немного не хватило удачи положить мяч ударом головой. Да и Беленов сыграл здорово. Но это не укладывается в "теорию динамовца Ловчева".
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Полная Канистра
1509955537
что имеем с теми и играем и не тебе судить то эти не такие то игры вовсе нет то паса нет точного Сам когда играл что все пасы были идеальными ну давай расскажи так что трепаться все могут сидя на кресле
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батог
1509956399
Так отдавал Комбаров голевой пас Промесу или нет, господин Ловчев?
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Диктор
1509956593
Оставь свое собачье мнение при себе-лично мне нравится Спартак,когда он не садится в оборону и не начинает играть на удержание счета.И мне лично наплевать на твое мнение.
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Кинстифа
1509957276
пусть Ещенко и не топ защитник, но его КПД в разы лучше чем у Комбарова... Надеюсь зимой найдут 1 нашего в защиту, а второго сильного иностранца.. и всё будет прекрасно тогда...
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MrSmit
1509958241
Хмм. "Футбольный эксперт", просто пересказывать ход матча это значит быть экспертом?
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oyabun
1509959271
Есть еще Боккетти из защитников, но при Каррере он плотно присел на лавку. Не знаю с чем это связано, то ли сам стал хуже играть, то ли не вписывается в тренерскую схему. А жаль. Когда то был незаменимым ЦЗ
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OfaZavr
1509960582
Нет Ловчев ты перепутал игры нет у Зенита, а у Спартака как раз все налаживается.
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СЛАВА 81
1509963076
Нормальные игроки.
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Пастырь
1509966504
Мне игра очень понравилась. Понравилось то, как игроки пытались играть в одно касание. Когда получалось, было опасно. По другому взломать оборону было бы сложно. Молодцы что все бились до конца. Соглашусь, что Комбаров и Ещенко не топовые игроки, но других нет. Вот где потенциал для усиления игры. Ждем хорошие трансферы.
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