Рамос попросил журналистов оставить в покое Асенсио

Защитник «Реала» Серхио Рамос попросил журналистов не давить на 21-летнего полузащитника мадридцев Марко Асенсио.

​«Этот парень уже является настоящей звездой. Вам следует оставить его в покое, чтобы он спокойно играл и получал наслаждение.

По большому счету, он все еще ребенок, поэтому не надо осложнять ему жизнь. Он забивает такие голы, что теперь все думают, что каждый его удар должен заканчиваться взятием ворот», – считает Рамос.

Напомним, что Асенсио стал автором одного из голов в матче 11-го тура испанской Примеры против «Лас-Пальмаса» (3:0)