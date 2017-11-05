Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

«Нам нужно вернуть стабильность. У нас было три победы подряд, но в Лиге чемпионов в матче с «Ромой» мы не смогли победить.

Сейчас мы должны собраться и показать хорошую игру с «МЮ». Надо постараться набрать три очка. После перерыва на матчи сборных нам нужно будет вернуть стабильность. Мы играем с «МЮ» и Жозе Моуринью, нашим бывшим тренером, но сейчас мы соперники, и мы постараемся добиться результата.

Это очень важный матч, последний перед перерывом на встречи сборных, и у нас есть шанс вернуться на путь побед на домашнем стадионе на глазах у наших болельщиков», — сказал Аспиликуэта.

«Челси» с 19-ю занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» идет вторым с 23 очками.

Матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» начнется в 19:30 по московскому времени.