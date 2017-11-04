Грицаенко: «В «Луч-Энергии» ничего не меняется. Там «хоронят» команду»

Бывший защитник «Луч-Энергии» Алексей Грицаенко рассказал о ситуации с задолженностями в клубе из Владивостока.

«В «Луче» у меня осталось достаточно друзей, общаюсь. Прочитав новости, нисколько не удивился, потому что это было и в прошлом году. Все повторяется, ничего не меняется в «Луче». Там команду «хоронят», на нее не обращают внимания.

Надеюсь, новый губернатор поможет и займется этим вопросом, потому что предыдущий губернатор и руководство – это просто катастрофа. Я там был, я знаю. Все, что сейчас пишут, действительно так, нисколько не преувеличено.

У нас была такая же ситуация, но мы выходили на поле и бились в первую очередь за свое имя, за свой коллектив. Думаю, у ребят в этом году так же. Там все надеются, что новый губернатор повлияет на ситуацию. Вроде он пришел, сказал, что будет помогать, но эти вопросы не так быстро решаются», — сказал Грицаенко.

Напомним, что игроки «Луч-Энергии» задержали начало матча 21-го тура ФНЛ с «Химками» на 15 минут из-за задолженностей по зарплате.