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  • Грицаенко: «В «Луч-Энергии» ничего не меняется. Там «хоронят» команду»

Грицаенко: «В «Луч-Энергии» ничего не меняется. Там «хоронят» команду»

4 ноября 2017, 22:00
5

Бывший защитник «Луч-Энергии» Алексей Грицаенко рассказал о ситуации с задолженностями в клубе из Владивостока.

«В «Луче» у меня осталось достаточно друзей, общаюсь. Прочитав новости, нисколько не удивился, потому что это было и в прошлом году. Все повторяется, ничего не меняется в «Луче». Там команду «хоронят», на нее не обращают внимания.

Надеюсь, новый губернатор поможет и займется этим вопросом, потому что предыдущий губернатор и руководство – это просто катастрофа. Я там был, я знаю. Все, что сейчас пишут, действительно так, нисколько не преувеличено.

У нас была такая же ситуация, но мы выходили на поле и бились в первую очередь за свое имя, за свой коллектив. Думаю, у ребят в этом году так же. Там все надеются, что новый губернатор повлияет на ситуацию. Вроде он пришел, сказал, что будет помогать, но эти вопросы не так быстро решаются», — сказал Грицаенко.

Напомним, что игроки «Луч-Энергии» задержали начало матча 21-го тура ФНЛ с «Химками» на 15 минут из-за задолженностей по зарплате.

Источник: Rusfootball.info
Россия. ФНЛ Луч Химки
Комментарии (5)
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_LM_
1509829455
Это такое развитие спорта, 90% команд в регионах похоронили.
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Диктор
1509856195
Это просто беда-когда так игнорят команду.
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OfaZavr
1509868039
да губернаторам этим и дела нет даже если клуб совсем исчезнет.
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Sviro
1510122862
У борца с коррупцией полковника захарченко нашли девять миллиардов. И он такой, наверняка не один. Воруют по страшному, а наказания никакого. Губернатор самарской обасти сорвал практически сроки строительства стадиона к ЧМ 2018, но "ушёл" с почётом. Деньги есть, но они тупо и бесстрашно разворовываются. Вот жуликов и надо ловить и главное САЖАТЬ, а не по попку шлёпать. А спорт развивать надо.
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