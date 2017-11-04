Моуринью: «Я могу хоть каждый день жаловаться по поводу травм своих игроков»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к частым травмам в стане «красных дьяволов».

«У меня есть полное основание ежедневно жаловаться на травмы, после каждого тура, на каждой пресс-конференции. Однако я не делаю этого по собственному решению. Таким образом я даю понять заменяющим игрокам, что они не хуже тех, кто травмирован.

Я жалуюсь на многие вещи, как вы знаете. Возможно, пора начинать плакаться и по поводу травм», – сказал португалец.

«Красные дьяволы» идут в АПЛ вторыми.