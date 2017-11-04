Силкин считает, что внутри «Зенита» есть разлад

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о ситуации в санкт-петербургском «Зените». Также специалист назвал причины снижения результативности форварда Александра Кокорина.

«До Кокорина перестал доходить мяч. Его перестала снабжать им средняя линия, к которой приноровились соперники. Да и Саше стало уделяться больше внимания со стороны чужой обороны.

При этом есть ощущение, что в команде разлад. Мы видим, как прямо на поле происходит перепалка между Далером Кузяевым и Игорем Смольниковым, как разладилась командная игра и каждый тянет одеяло на себя. Если эти проблемы не решатся в ближайшее время, «Зенит» может ещe больше осложнить себе борьбу за чемпионство», – сказал эксперт.

«Зенит» идет вторым в РФПЛ.