Бубнов: «Зенит» переживает непростые времена, только формируется, поэтому не все получается»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступления «Зенита» в нынешнем сезоне.

На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место. Команда досрочно вышла в плей-офф Лиги Европы.

«Петербуржская команда сейчас переживает непростые времена, поскольку только формируется, не всe получается. Последние четыре матча «Зенит» не мог выиграть, и с «Русенборгом» надо было решать стратегические задачи по выходу в плей-офф Лиги Европы.

В то же время надо готовиться к непростой игре с «Рубином» в Казани. Этот результат пойдeт в плюс команде в психологическом плане, но только игра с «Рубином» покажет, насколько петербуржцы оправились от крупного поражения от «Локомотива», – сказал Бубнов.