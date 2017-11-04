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  • Бубнов: «Зенит» переживает непростые времена, только формируется, поэтому не все получается»

Бубнов: «Зенит» переживает непростые времена, только формируется, поэтому не все получается»

4 ноября 2017, 01:46
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступления «Зенита» в нынешнем сезоне.

На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место. Команда досрочно вышла в плей-офф Лиги Европы.

«Петербуржская команда сейчас переживает непростые времена, поскольку только формируется, не всe получается. Последние четыре матча «Зенит» не мог выиграть, и с «Русенборгом» надо было решать стратегические задачи по выходу в плей-офф Лиги Европы.

В то же время надо готовиться к непростой игре с «Рубином» в Казани. Этот результат пойдeт в плюс команде в психологическом плане, но только игра с «Рубином» покажет, насколько петербуржцы оправились от крупного поражения от «Локомотива», – сказал Бубнов.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Mihei888
1509752149
Зенит самый сильный состав игроков в РФПЛ и они уступают Арсеналу,Локо на своем поле да это позор!!! Все находят какое то оправдание для Зенита,а Спартак все грязью поливали при старте,мы еще посмотри кто на каком месте финиширует!!
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hmelarj
1509752707
да правильно сказал. надо напа в пару к кокоше да время сыграться и всё))) посмотрите на м.сити. дайте манчини время и не мешайте. уже сейчас проскакивает игра.
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serppion
1509756985
Что случилось?! Обычно Бубен ставит двойки и поливает грязью. А тут впервые он пытается размышлять, даже оправдывать. Мир сошел с ума.
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ribavadim
1509761085
Бубновый лис однако!
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BarStep
1509774409
Трезво...
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Masteralex
1509779104
Дааа, непростые времени пришли к Зениту. Трансферное окно закрыли!!! Нельзя просто так взять и ослабить соперника, купив у него самого лучшего игрока себе на лавку или в Зенит-2 Но зимой они наверстают, всякие Арсеналы и Уралы получат.... бабла сколько захотят от Зенита за своих игроков
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Зенит 12
1509779441
Согласен полностью с Бубновым
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insider_retro
1509779664
Мягко стал стелить... Аккуратно и без рубящих уничтожающих фраз...
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Serjoga
1509779727
Года 2 будет строиться Зенит! Время еще есть!
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Asbjorn
1509782214
но результаты руководству нужны сейчас,у луческу тоже ничего не получалось и можно было сказать,что команда строится,хотя нынешний зенит выглядит как мининум перспективно по составу в будущем
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