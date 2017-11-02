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  • Гросс: «Дзюба – отличный парень и настоящий боец. У него все обязательно наладится»

Гросс: «Дзюба – отличный парень и настоящий боец. У него все обязательно наладится»

2 ноября 2017, 17:11
9

Старший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал о знакомстве с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Хочу сказать спасибо огромное Артему за футболку. 22 – особое число и для меня.

Мы познакомились в 2016-м году во время нашего сбора в Санкт-Петербурге, когда он приезжал к нам попробовать себя на лыжах и огневом рубеже.

С тех пор я старался о мере возможности следить и за игрой Артема в клубе и сборной. Знаю, что сейчас у него небольшие трудности с результативностью, но уверен, что все обязательно наладится. Он отличный парень и настоящий боец!

Я сам ни разу не был на матче «Зенита» на стадионе, но надеюсь, что рано или поздно эту ситуацию исправлю. Желаю «Зениту» удачи как на внутренней арене, так и в Лиге Европы. Надеюсь, что сегодня удастся посмотреть матч с «Русенборгом», хоть он и начнется в час ночи по Ханты-Мансийску», – сказал Гросс.

В текущем сезоне 29-летний Дзюба забил один гол в 19-ти играх всех турниров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (9)
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ваавва
1509632421
Пусть на пенсию идет п*дорас!!!!!!
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Полная Канистра
1509632967
не наладишь уже запчастей на него нет давно
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emdroof
1509633512
Дзюба налаживает запасной вариант с отходом в биатлон
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OfaZavr
1509638994
интересно эта та футболка которую он ребенку зажал.
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DOCTOR PENALTY
1509640793
Здесь, как говорится, БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ !!!
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RedWhiteFans2
1509641091
На сцене Урюпинского Дома Культуры точно все наладится, если вместо футбола будет stand up заниматься. Хотя не факт.
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Правдоруб100
1509644769
Отличный парень? Может быть... Боец? А почему бы нет.... НО ФУТБОЛИСТ - НИКАКОЙ!!! И ничто это положение не исправит!!!
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Вомбат
1509645842
"Знаю, что сейчас у него небольшие трудности с результативностью"- А что тогда, по мнению Гросса - большие трудности?
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-fant-
1509650905
Может он и боец, только вот если по мне, так человек он гнилой. А у таких как правило ничего не налаживается.
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