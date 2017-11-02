Гросс: «Дзюба – отличный парень и настоящий боец. У него все обязательно наладится»

Старший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал о знакомстве с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Хочу сказать спасибо огромное Артему за футболку. 22 – особое число и для меня.

Мы познакомились в 2016-м году во время нашего сбора в Санкт-Петербурге, когда он приезжал к нам попробовать себя на лыжах и огневом рубеже.

С тех пор я старался о мере возможности следить и за игрой Артема в клубе и сборной. Знаю, что сейчас у него небольшие трудности с результативностью, но уверен, что все обязательно наладится. Он отличный парень и настоящий боец!

Я сам ни разу не был на матче «Зенита» на стадионе, но надеюсь, что рано или поздно эту ситуацию исправлю. Желаю «Зениту» удачи как на внутренней арене, так и в Лиге Европы. Надеюсь, что сегодня удастся посмотреть матч с «Русенборгом», хоть он и начнется в час ночи по Ханты-Мансийску», – сказал Гросс.

В текущем сезоне 29-летний Дзюба забил один гол в 19-ти играх всех турниров.