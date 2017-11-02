Источник: Горецка перейдет в «Барселону»

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка станет игроком «Барселоны». Об этом сообщил ресурс Mundo Deportivo.

Согласно источнику, 22-летний хавбек сообщил о желании перейти в каталонский клуб спортивному директору Йоргу Нойбауэру. Издание уточнило, что трансфер может состоятся как в период зимнего окна переходов, так и летом.

Ранее Нойбауэр вел переговоры по продаже Горецки с «Баварией», «Ювентусом» и «Ливерпулем».

В текущем клубном сезоне на его счету четыре мяча и одна голевая передача в 10-ти встречах. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 23 миллиона евро.