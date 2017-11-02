Инсинье: «Наполи» доминировал против лучшей команды Европы»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассчитывал на победу в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». 26-летний футболист также отметил игру вратаря соперника.

«На мой взгляд, результат несправедлив, если смотреть на нашу игру. Мы доминировали весомую часть матча против лучшей команды Европы. Если продолжим играть так же, то сохраним шансы на выход из группы.

Голкипер соперника сделал потрясающий сейв после удара Кальехона. Вместо того чтобы повести 3:2, мы несколькими мгновениями позже оказались в положении отыгрывающихся. Об этом жалеем больше всего: упустили отличный момент и тут же были наказаны», – сказал Инсинье после завершения матча.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 2:4. После этой встречи англичане занимают первое место в группе F с 12 очками. Итальянская команда идет третьей с тремя баллами на своем счету.