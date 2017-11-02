Агуэро назвал свой рекорд уникальным моментом для «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории клуба. После матча с «Наполи» футболист поблагодарил за поддержку болельщиков и всю команду.

«Наслаждаюсь моментом. Я очень рад, потому что меня всегда поддерживали болельщики, команда и наш персонал. Хочу сказать каждому огромное спасибо. Наслаждаюсь моментом и испытываю большое счастье, сейчас уникальный момент», – заявил футболист.

Напомним, Агуэро забил гол в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (4:2). Этот мяч стал для аргентинца уже 178-м в составе «горожан».