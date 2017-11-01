Мхитарян заявил, что в детстве болел за «Спартак»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признался в симпатиях к «Спартаку», за который он болеет с детства. Он также отметил, что следит за чемпионатами России, Армении и Украины.

«Бабушка с маминой стороны – москвичка. В детстве проводил в Москве несколько месяцев в году. Тогда сильно болел за «Спартак».

Сейчас слежу не только за чемпионатом России, но и за чемпионатами Армении и Украины», — сказал Мхитарян.

В текущем сезоне 28-летний армянин сыграл за «МЮ» 10 матчей в Премьер-лиге, забив в них один гол и сделав пять результативных передач.