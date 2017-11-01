Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мхитарян заявил, что в детстве болел за «Спартак»

1 ноября 2017, 11:33
22

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признался в симпатиях к «Спартаку», за который он болеет с детства. Он также отметил, что следит за чемпионатами России, Армении и Украины.

«Бабушка с маминой стороны – москвичка. В детстве проводил в Москве несколько месяцев в году. Тогда сильно болел за «Спартак».

Сейчас слежу не только за чемпионатом России, но и за чемпионатами Армении и Украины», — сказал Мхитарян.

В текущем сезоне 28-летний армянин сыграл за «МЮ» 10 матчей в Премьер-лиге, забив в них один гол и сделав пять результативных передач.

Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Спартак Мхитарян Генрих
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rtu
1509525479
Почву под ногами пробивает ) годика через 3 к мяску за Лавэхой)хитрым Армянам нравится в Москве
Ответить
vanegluxov
1509526286
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Ответить
oyabun
1509527517
Пользуясь случаем поздравляю всех болельщиков с Праздником! Сегодня оказывается День Диванного Воина!! Ну а мы когда обсуждаем здесь футболистов тоже в некотором роде.. ))
Ответить
Gullit 76
1509531067
Признался! Его пытали!?
Ответить
shpilman
1509532387
даже игроки МЮ болеют за СПАРТАК!!!!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1509532853
Генрих, у тебя правильная и даже очень полезная болезнь.
Ответить
спартач-тверь
1509533264
Мы в детстве все болели за Спартак -потом многие выросли и в пали в детство стали болеть против Спартака
Ответить
Опорник84
1509534276
Братья Армяне знают за кого болеть!
Ответить
VASoMeat
1509543819
Да че там говорить, треть Евразии болеет за Спартак!!!))
Ответить
OfaZavr
1509551176
совсем неудивительно, у Спартака много болельщиков везде.
Ответить
Главные новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
1
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
6
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
7
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Все новости
Все новости
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
Вчера, 21:10
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
Вчера, 18:57
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
Вчера, 18:03
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+