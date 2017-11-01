Дзагоеву осталось забить один гол до рекорда Тихонова в Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметился голом в матче с «Базелем» после выхода на замену в перерыве. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. Этот гол стал для него седьмым в Лиге чемпионов.

Такой показатель результативности позволил 27-летнему футболисту выйти на второе место по числу забитых мячей в турнире среди российских игроков. Стоит отметить, что лидер этого рейтинга – Андрей Тихонов, на счету которого восемь голов за «Спартак» (три из которых забиты с пенальти).