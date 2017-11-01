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  • Дзагоеву осталось забить один гол до рекорда Тихонова в Лиге чемпионов

Дзагоеву осталось забить один гол до рекорда Тихонова в Лиге чемпионов

1 ноября 2017, 11:07
19

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметился голом в матче с «Базелем» после выхода на замену в перерыве. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. Этот гол стал для него седьмым в Лиге чемпионов.

Такой показатель результативности позволил 27-летнему футболисту выйти на второе место по числу забитых мячей в турнире среди российских игроков. Стоит отметить, что лидер этого рейтинга – Андрей Тихонов, на счету которого восемь голов за «Спартак» (три из которых забиты с пенальти).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Дзагоев Алан Тихонов Андрей
Комментарии (19)
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Dominator777
1509524336
В матче с Бенфикой ждем восьмого гола.
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Виктор12
1509525305
Выход Алана Дзагоева внёс КОНСТРУКТИВ в атакующие действия ЦСКА! Игроки стали чаще атаковать и мели моменты, а два из них игроки ЦСКА мастерски реализовали! ЦСКА, во втором тайме, показал ту самую игру, которую хотелось бы почаще видеть в исполнении всех наших команд в еврокубках. Героями лигочемпионской встречи стали не только те, кто забивал - Дзагоев и Вернблум, но и те, кто ОТБИВАЛСЯ всей командой и умело ликвидировал угрозы воротам ЦСКА. В очередной раз стоит отметить Игоря Акинфеева, который хоть и пропустил, по вине ЗАЩИТЫ, но спас как минимум 3-4 раза от верного гола. ПОЗДРАВЛЯЕМ ЦСКА с ОТЛИЧНОЙ, трудной и ВОЛЕВОЙ футбольной победой! Все МОЛОДЦЫ и очень СТАРАЛИСЬ! Да, были ошибки и промахи, но настрой был футбольным и ПОБЕДНЫМ! ЦСКА больше хотел победить и они ПОБЕДИЛИ!
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Dimon013
1509525680
В следующем туре ЛЧ закатит Бенфике!
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Decorhome
1509527035
Удачи Алан!
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каа
1509527348
Удачи Дзаге...Удачи Андрею ... Два достойных мужика в российском футболе....
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isa361
1509527372
Вот это достижение российского футбола.!!! Вот это я понимаю!! 8 голов!! Когда любой средний игрок другого чемпа забивает столько за один сезон ЛЧ а то и больше
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Zenmaster
1509528079
Оказывается умеем играть в зрелищный футбол !!! С Дзагоевым ЦСКА сильнее . Рад за наш футбол !!!
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igorek25
1509532795
Талантливый и мастеровитый футболист. Удручают частые травмы в последние 2-3 года. Но не будь их, думается, Алана в ЦСКА уже бы не было....
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dolf666
1509535795
отличный показатель, как для российских футболистов, тем более полузащитников! очень хочется чтобы оба столичных клуба приложили максимум усилий для выхода в весеннюю ЛЧ... удачи и Спартаку и ЦСКА!!!
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ArReal
1509539922
Надеюсь он забьёт его Бенфике!)
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