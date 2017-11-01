Куртуа не смог найти причину разгрома от «Ромы»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа считает, что одной из причин неудачной игры команды в матче с «Ромой» является плохое психологическое состояние лондонцев.

«Тяжело сказать, в чем проблема. В прошлом сезоне у меня иногда вообще не было работы – ну, может, один-два сейва. А в этом сезоне каждый матч команде дается с большим трудом.

Нам нужно поработать над психологией, чтобы снова играть на ноль, не давать соперникам создавать моменты, не позволять им легко делать кроссы. Сегодня мы предстали не в лучшем свете и не хотим, чтобы это повторилось», – заявил футболист.

Игра четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – «Челси» закончилась со счетом 3:0. Римляне после этой встречи лидируют в группе С, записав на свой счет восемь очков. Представители Англии расположились на второй строчке с семью баллами.