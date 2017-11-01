Бубнов: «ЦСКА снова полноценный участник борьбы за второе место в ЛЧ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что победа ЦСКА в матче Лиги чемпионов над «Базелем», которая состоялась в минувший вторник в Швейцарии, вернула столичный клуб в борьбу за второе место группы А.

«После победы над «Базелем» ситуация в группе существенно изменилась. ЦСКА – вновь полноценный и равноправный участник борьбы за второе место. У команды Гончаренко, уже, казалось, списанной со счетов, теперь есть реальные шансы на выход в плей-офф. ЦСКА играть с «Бенфикой» дома, «Базелю» – в гостях. В этом плане преимущество на стороне армейцев. В то же время при равенстве очков (тоже вполне возможный расклад) на стороне «Базеля» остается преимущество по личным встречам.

Матчи с «Бенфикой», скорее всего, станут определяющими в споре за вторую строчку. При этом теоретически возможен вариант, при котором лиссабонцы одержат две победы, и три команды наберут по 6 очков. Если решивший все вопросы «Манчестер Юнайтед» сыграет в полную силу, то вряд ли ЦСКА с «Базелем» удастся отобрать очки у фаворита, но, если Моуринью проведет масштабную ротацию – это также может сказаться на судьбе второго места.

Впрочем, расклады будем считать позже. Теперь первоочередная задача ЦСКА – обыграть «Бенфику». Хочу поздравить армейцев с волевой победой. Они проявили характер в трудной ситуации, кардинально улучшили турнирное положение, заработали денег от УЕФА. Молодцы!» – заявил Бубнов.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы делят второе место с «Базелем» – у команд по шесть очков.