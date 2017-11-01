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  • Бубнов: «ЦСКА снова полноценный участник борьбы за второе место в ЛЧ»

Бубнов: «ЦСКА снова полноценный участник борьбы за второе место в ЛЧ»

1 ноября 2017, 08:03
18

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что победа ЦСКА в матче Лиги чемпионов над «Базелем», которая состоялась в минувший вторник в Швейцарии, вернула столичный клуб в борьбу за второе место группы А.

«После победы над «Базелем» ситуация в группе существенно изменилась. ЦСКА – вновь полноценный и равноправный участник борьбы за второе место. У команды Гончаренко, уже, казалось, списанной со счетов, теперь есть реальные шансы на выход в плей-офф. ЦСКА играть с «Бенфикой» дома, «Базелю» – в гостях. В этом плане преимущество на стороне армейцев. В то же время при равенстве очков (тоже вполне возможный расклад) на стороне «Базеля» остается преимущество по личным встречам.

Матчи с «Бенфикой», скорее всего, станут определяющими в споре за вторую строчку. При этом теоретически возможен вариант, при котором лиссабонцы одержат две победы, и три команды наберут по 6 очков. Если решивший все вопросы «Манчестер Юнайтед» сыграет в полную силу, то вряд ли ЦСКА с «Базелем» удастся отобрать очки у фаворита, но, если Моуринью проведет масштабную ротацию – это также может сказаться на судьбе второго места.

Впрочем, расклады будем считать позже. Теперь первоочередная задача ЦСКА – обыграть «Бенфику». Хочу поздравить армейцев с волевой победой. Они проявили характер в трудной ситуации, кардинально улучшили турнирное положение, заработали денег от УЕФА. Молодцы!» – заявил Бубнов.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы делят второе место с «Базелем» – у команд по шесть очков.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов ЦСКА Базель Бубнов Александр
Комментарии (18)
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Cubinec1989
1509513870
В коем веке соглашусь с Бубновым))
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allkeeper
1509516906
А ведь 2 недели назад говорил, что всё, капец, пролетели
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+50/-50
1509520913
Рано об этом говорить. Первый тайм провальный. Второй пародоксальный. "Пенка" была явная, спасибо судье. Кучаев допускает слишком много брака и технического, и позиционного, и по логике игры. Не соглашусь со словами умиления диктора с канала "Матч-ТВ". ЦСКА удивил в другом направлении - может, но не хочет.
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truded
1509522828
бубен как флюгер
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vanegluxov
1509526321
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://hash.to/9yB
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VIPded
1509527007
Удачи ЦСКА!!!
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bset
1509529356
Было бы идеально ничью Базеля с Бенфикой и победу ЦСКА над Бенфикой, либо победа Бенфики против Базеля, но ничья с ЦСКА. МЮ же, скорей всего, в любом случае все очки соберет.
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ivanthebest
1509532737
Коням самое главное не проиграть Бенфике, тогда евровесна гарантирована, в противном же случае они скорее всего вылетят... Базель играет дома с МЮ, который наверняка привезёт полурезерв, и имеет все шансы набрать очки... Далее игра с Бенфикой в гостях, могут выиграть, могут и проиграть. Предположил что Бенфика побеждает и коней и базель, базель отбирает очки у МЮ дома (ну ладно, даже пускай не отбирает), кони в последнем матче проигрывают МЮ (на своей арене МЮ не будет играть резервом), у 3 команд по 6 очков, лучшая разница мячей наверняка будет у Базеля, вторая скорее всего у бенфики (т.к. они 2 матча проиграли мю с разницей всего в 3 мяча) и потом кони (хоть и очень этого не хотелось бы) К чем всё это? К тому, что коням нужно кровь из носу ложиться костьми в матче с бенфикой и набирать очки. По нынешнему сезону это очень трудная задача для конях. В противном случае можно и уехать на последнее место. Нынешняя ситуация не должна казаться в розовых очках.
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DeStar
1509546656
цска делит втрое место после 4 ого тура.спартак делит 1ое после 3. Кто-то ожидал такого? я нет, так что УЖЕ все хорошо, УЖЕ очки есть, а еще впереди матчи. И что один клуб что второй уж точно ниже 3-его не упадут, и это уже почти гарантированно. Так что позора не будет. Удачи всем. Пока полет нормальный
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Полная Канистра
1509550862
бубен хамелион самый настоящий вчера одну окраску имел сегодня на другую поменял лучше бы вообще молчал
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