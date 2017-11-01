Неймар поднялся на третье место по забитым голам среди бразильцев в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар отметился голом в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в ворота «Андерлехта». Сама игра закончилась со счетом 5:0.

Для бразильца этот гол стал 25-м на счету в турнире. Он делит с Марио Жарделом третье место среди бразильцев, опередив Элбера, на счету которого осталось 24 забитых мяча.

Стоит отметить, что лидирует в данном списке Кака. Бывший полузащитник «Милана» и «Реала» забил 30 голов в Лиге чемпионов. На втором месте идет Ривалдо с показателем в 27 забитых мячей.