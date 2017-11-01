Гончаренко готов перевести Вернблума в нападение

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой полузащитника Понтуса Вернблума в победном матче с «Базелем» (2:1).
Напомним, что шведский хавбек забил решающий гол в ворота швейцарской команды.
– Как оцените действия Вернблума, который почти весь тайм провел на позиции нападающего?
– Он забил победный гол, оказывал давление на защитников. Вернблум принес много пользы. Но он делает тоже самое и в центре поля.
– Не хотите поставить его в нападение на постоянной основе?
– Почему бы и нет? Посмотрим.
Вернблум опять вытащил ЦСКА. Какой же он крутой!
Источник: «Спорт-Экспресс»