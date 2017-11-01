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Гончаренко готов перевести Вернблума в нападение

1 ноября 2017, 01:54
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой полузащитника Понтуса Вернблума в победном матче с «Базелем» (2:1).

Напомним, что шведский хавбек забил решающий гол в ворота швейцарской команды.

– Как оцените действия Вернблума, который почти весь тайм провел на позиции нападающего?

– Он забил победный гол, оказывал давление на защитников. Вернблум принес много пользы. Но он делает тоже самое и в центре поля.

– Не хотите поставить его в нападение на постоянной основе?

– Почему бы и нет? Посмотрим.

Вернблум опять вытащил ЦСКА. Какой же он крутой!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Вернблум Понтус Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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sour12
1509493334
Верблума играющие тренеры нападающих надо :))))
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Енисей - чемпион !
1509495715
Уж лучше Олонаре сыграет точно ..
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777+
1509497210
За таких иностранцев как Верблум в РФПЛ не стыдно. Его хоть в нападение, хоть в ворота! Боец!!! Мужик!!!)))
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КЭТиК
1509504025
Сейчас покуражиться можно
Ответить
Nerlinger
1509506901
Молодцы!!! И Вернблум особенно! Побольше бы в ЦСКА Вернблумов чтобы на разные позиции можно было поставить...
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Gullit 76
1509523492
Вернблум наглядно показал как надо играть в атаке - страсть,борьба и хладнокровие в завершении.
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