Гончаренко готов перевести Вернблума в нападение

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой полузащитника Понтуса Вернблума в победном матче с «Базелем» (2:1).

Напомним, что шведский хавбек забил решающий гол в ворота швейцарской команды.

– Как оцените действия Вернблума, который почти весь тайм провел на позиции нападающего?

– Он забил победный гол, оказывал давление на защитников. Вернблум принес много пользы. Но он делает тоже самое и в центре поля.

– Не хотите поставить его в нападение на постоянной основе?

– Почему бы и нет? Посмотрим.

Вернблум опять вытащил ЦСКА. Какой же он крутой!