ИГИЛ опубликовало плакат с угрозой Асенсио на фоне «Санкт-Петербурга»

Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в РФ, распространила в сети новый плакат, на котором угрожает полузащитнику «Реала» Марко Асенсио.

На изображении испанец стоит на коленях, а за его спиной находится террорист с ножом в руке. Примечательно, что все это происходит на фоне стадиона «Зенита» «Санкт-Петербург».

Ранее ИГИЛ выпустило подобные листовки с угрозами в адрес нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, форварда «ПСЖ» Неймара и нападающего «Реала» Криштиану Роналду.