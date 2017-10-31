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  • ИГИЛ опубликовало плакат с угрозой Асенсио на фоне «Санкт-Петербурга»

ИГИЛ опубликовало плакат с угрозой Асенсио на фоне «Санкт-Петербурга»

31 октября 2017, 21:59
29

Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в РФ, распространила в сети новый плакат, на котором угрожает полузащитнику «Реала» Марко Асенсио.

На изображении испанец стоит на коленях, а за его спиной находится террорист с ножом в руке. Примечательно, что все это происходит на фоне стадиона «Зенита» «Санкт-Петербург».

Ранее ИГИЛ выпустило подобные листовки с угрозами в адрес нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, форварда «ПСЖ» Неймара и нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

Источник: Marca
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Зенит Асенсио Марко
Комментарии (29)
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Антибиотик
1509476867
Очередной заказ ЦРУ на отказ от ЧМ-2018 в России.
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Эльхан
1509476992
Кто-то среди них научился фотошопить)))
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BRO_football
1509477096
Что тут скажешь? Усиливайте меры безопасности на ЧМ-2018.
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insider_retro
1509477336
Зло не имеет границ... Надо отдать им должное - те кто стоит за ними, очень грамотно организовали для них поле информационного противоборства... Это проблема...
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FCSM#REDWHITE#
1509477820
Америкосы в бешенстве )) не знают как морочить головы людей
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3a zenit
1509477937
хрень полная...какой-то дегенерат нарисовал в фотошопе картику и сидит лыбу давит типо напугал всех.Кто хочет сделать "дело" не кричит об этом на каждом углу.
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Обер-КанцлерЪ
1509478377
И всё-таки сайт футбольный! А новость - про политику.
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СОКОЛ САРАТОВ
1509484217
достали они уже
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BRO_football
1509486114
Всё продумали! Даже бакланов на заднем фоне нарисовали!
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GoldPlayFIFARus9
1509527102
Господи,как эти овце*бы уже задолбали,что им не живётся в своей пустыне тихо и никого не трогая.Нет блин,им мало у себя устраивать братоубийственную войну,сюда со своим говн*м лезут. Скорее бы их там уже всех перебили
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