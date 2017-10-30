Террористы выпустили угрожающий плакат в адрес Роналду

Нелегальные террористические формирования, связанные с ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ и ряда других стран) продолжают угрожать субъектам футбола.

Так, был выпущен плакат, на котором изображен полузащитник мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Просто ждите», – гласит надпись на угрожающем постере.

Ранее «Бомбардир» писал, что террористы хотят расправиться с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом, считая его врагом Аллаха.