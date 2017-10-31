«Севилья» может вернуть Видаля из «Барселоны»

В руководстве «Севильи» не исключили, что команда попытается подписать игрока «Барселоны» Алейша Видаля. Футболист уже выступал за команду в период с 2013 по 2015 год.

«Имя Видала постоянно подымается с тех пор, как он ушел. Это не простое возвращение с точки зрения цены. Не знаем, что может произойти.

Зимний трансферный рынок – сложный, очень строгий. Если у нас есть интерес к игроку, мы будем двигаться как можно скорее, но это непросто», – сказал спортивный директор «Севильи» Оскар Ариас.