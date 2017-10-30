«Зенит» – самая посещаемая команда первого круга РФПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» после первого круга РФПЛ является безоговорочным лидером турнира по показателю посещаемости. Игры команды с начала чемпионата посетило более 300 тысяч болельщиков.

«Сине-бело-голубые по этому показателю в полтора раза опережают ближайшего преследователя, московский «Спартак» (194 117), и почти в два раза — «Краснодар» (162 265).

Самым посещаемым матчем первой части сезона стала встреча со «Спартаком» (53 359), на втором месте — игра с «Ростовом» (50 404), на третьем — с «Локомотивом» (45 829)», – сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В турнирной таблице «Зенит» идет вторым.