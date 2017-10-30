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«Зенит» – самая посещаемая команда первого круга РФПЛ

30 октября 2017, 23:30
26

Санкт-петербургский «Зенит» после первого круга РФПЛ является безоговорочным лидером турнира по показателю посещаемости. Игры команды с начала чемпионата посетило более 300 тысяч болельщиков.

«Сине-бело-голубые по этому показателю в полтора раза опережают ближайшего преследователя, московский «Спартак» (194 117), и почти в два раза — «Краснодар» (162 265).

Самым посещаемым матчем первой части сезона стала встреча со «Спартаком» (53 359), на втором месте — игра с «Ростовом» (50 404), на третьем — с «Локомотивом» (45 829)», – сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В турнирной таблице «Зенит» идет вторым.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (26)
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Silver 76
1509395886
Будет удобно приезжать и уезжать из области будет больше.
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ufos73
1509396349
Играй Спартак в луже, Зина бы курила в уголке )))
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Черкизовский Кот
1509397967
Самая богатая, самая посещаемая... Что толку, если мы вас победили?!
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insider_retro
1509398479
Вообще, постройка новых стадионов в последние годы придала новый импульс клубному болению! Арены отличные, современные и удобные! У людей появляется повод поспорить за красоту арены, качество газона, посещаемость, организацию перфомансов и т.п. Не то, что, когда были унылые профсоюзные стадионы для здоровья и физкультуры...))
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stream15
1509398506
И тут выше спартака.
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GoldPlayFIFARus9
1509398891
И это при том,что самые дешёвые билеты на Спартак были от 1500р,а на Локо от 1100р. Кассу нормальную собирают. Менеджмент в Зените на высшем уровне. P.S.: Зенит так же самая посещаемая команда и в выездных играх. Против фактов не попрёш. Если бы ещё билеты делали по-дешевле,то было бы совсем здорово,а то на условный Урал на угол 2-го яруса по 400р платить как-то слишком,про центральные места по 6-7к я вообще молчу
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Maksutt
1509419399
Все эксперты думают, что на Зенит ходят)))) Далеко не так... Все ходят посмотреть на что были потрачены народные деньги, да и на стадике селфи для инсты сделать!!!! Занавес))))
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Garrincha58
1509425977
странно что люди еще ходят и верят,что команда заиграет но вряд ли с этими аргентинцами Ерохиными Дзюбами Мевлями команда действительно опустится на самое дно
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Добрый Бобер
1509432170
Я не представляю какой вместимости должен был бы быть стадион, если б в Москве была бы одна команда.
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Пестрый
1509438493
Сколько они бесплатных билетов туда раздали? Раньше на зиле на торпедо по цехам ходили и силой всучивали билеты) Но тут один завод а там целый город многомиллионный) Многие за бесплатно приходили просто так посмотреть первый и последний раз)) Так что в этой посещаемости удивительного ничего нет! - сплошная показуха))
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