Эмери – о Мбаппе: «Если ты плохо играешь, будь готов к критике»

Главный тренер французского «ПСЖ» Унаи Эмери поговорил о фигуре своего нападающего Килиана Мбаппе, чья игра в последнее время порой критикуется журналистами. Испанец заявил, что спортсмен должен правильно управлять собой.

«Для Килиана сейчас многое в новинку. Он проходит через разные стадии развития. Когда ты играешь хорошо, о тебе везде говорят.

Однако нужно переживать и непростые моменты, правильно их воспринимать. Когда ты играешь плохо, будь готов, что тебя будут критиковать», – сказал Эмери.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел восемь игр, забил два гола и сделал две результативные передачи.