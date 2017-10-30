Леонардо: «Я пытался приобрести Модрича у «Тоттенхэма», но в итоге «ПСЖ» пришлось согласиться на Верратти»

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал, что в своей время он пытался подписать из «Тоттенхэма» нынешнего полузащитника «Реала» Луку Модрича.

«Действительно шейх Тамим сыграл важную роль в подписании Марко Верратти. Мы поговорили и попытались приобрести Модрича, но это было невозможно.

«ПСЖ» купил Тиаго Силву и Златана Ибрагимовича. «Тоттенхэм» просил за Модрича слишком много, поэтому мы пошли на что-то более выполнимое. Поэтому был приобретен Верратти, – сказал Леонардо.

Напомним, Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в августе 2012 года. «ПСЖ» приобрел Верратти у «Пескары» месяцем ранее.