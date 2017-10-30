ЦСКА вылетел на матч с «Базелем»

Футболисты ЦСКА сегодня утром вылетели из Москвы в Швейцарию, где им предстоит провести матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Сама игра состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени.

На игру команда отправилась в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фeдор Чалов.

Напомним, что в рамках третьего тура команды встречались в Москве. Тогда сильнее были гости – 2:0.