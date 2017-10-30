Бубнов: «Фарфан провел выдающийся матч против «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что «Локомотив» его ничем не удивил в матче 15-го тура РФПЛ. По его словам, столичная команда играла со всеми лидерами в чемпионате России и в Лиге Европы так, как провела матч с «Зенитом».

«Что произошло? (Смеется.) «Локомотив» тактически переиграл «Зенит». Выстояли в первом тайме и использовали контратаки во втором. Они выдавили «Зенит» во фланги, которые питерцы не смогли полезно использовать. Вспоминается только один момент, когда Ригони попал в штангу в первом тайме. Хозяева не смогли вести игру через центр без Паредеса: ни Кузяев, ни Ерохин не справились с этими функциями. Все сваливалось во фланги, это было на руку «Локомотиву», который снимал почти весь верх.

Ничего не выиграл Дзюба. Думаю, Манчини мог выбрать другой вариант состава. Атака с Артемом Дзюбой – не самый мобильный вариант на игру, когда соперник закрывается. При таком сценарии нужна скорость, чтобы расшатать оборону, а «Зенит» играл медленно.

Во втором тайме центр поля «Локомотива» начал разжиматься, ловить соперника на контратаках. «Локомотив» не удивил в том смысле, что он играл так со всеми фаворитами. «Спартак», ЦСКА, теперь «Зенит» пострадали от контратак «Локомотива». Так же они действовали в Дании и Молдавии в Лиге Европы.

Семин нашел идеальное место для Фарфана в центре нападения и братьев Миранчуков, которые расположились под ним. Этот вариант полностью себя оправдал. Фарфан провел выдающийся матч – два забил и отдал на пустые ворота. Перед игрой его спросили: «Не боитесь «Зенита»? На что он ответил, что он и его сборная не боялись Месси, когда играли важнейший матч в квалификации ЧМ-2018. Почему он должен был бояться аргентинцев «Зенита»?» – удивляется Бубнов.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.