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  • Олимпийский чемпион Кафельников: «Как дела на «Баклан Арене»?

Олимпийский чемпион Кафельников: «Как дела на «Баклан Арене»?

29 октября 2017, 19:33
50

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису в одиночном разряде Евгений Кафельников отреагировал на результат матча 15 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» (0:3).

Напомним, что экс-спортсмен является болельщиком московского «Спартака».

«Как дела в Питере на баклан арене?*» – спрашивает у общественности Кафельников.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча в Санкт-Петербурге.

* – орфография и пунктуация автора сохранены.

«Локомотив» разгромил «Зенит». Это лучший матч сезона

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (50)
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3a zenit
1509294876
ну теперь каждое гивно будет потешаться...
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multiscan
1509295308
Женя! про тебя есть хорошая поговорка: "Чья бы корова мычала..." Лучше займись не комментариями, а собственной дочерью! Упустил девчонку!
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Обер-КанцлерЪ
1509295738
Крупнее чем 5-1 пока ещё никого не поимели, так что не волнуйтесь, Евгений, ваше достижение ещё держится ))
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порт
1509295841
Да лучше чем в свинарнике.
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Обер-КанцлерЪ
1509295968
12:00 29 ИЮЛЯ | ХРОНИКА ... Напомним, что вчера Евгений Кафельников оставил несколько туманных сообщений в Твиттере, из которых можно сделать выводы о личных переживаниях бывшего теннисиста в связи с состоянием здоровья его дочери, которая, возможно, пристрастилась к наркотикам. "Я, отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в "ад"! Наркотики", – написал спортсмен.
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Диктор
1509296879
Козлы вы все кто упомянул его дочь-неужели ничего святого у вас нет??? Такое поведение как раз под стать болельщикам Зенита. Фу господа-противно.
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Tajik-za Zenit
1509297348
Лучше в своём дерьме сначала разбирайся а потом бубни
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alp
1509297506
Панов уже досвистелся и получил по заднице. Женек скоро тоже в щщи заработает
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GoldPlayFIFARus9
1509298435
Лучше чем у него в свинарнике
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Обер-КанцлерЪ
1509299021
Да хоть обминуситесь, спартачи, для меня Кафельников - чмо и быдло. Он регулярно себе позволяет такие высказывания, за которые в порядочном обществе бьют по фейсу. Так что уважения к нему нет и быть не может.
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