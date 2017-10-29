Олимпийский чемпион Кафельников: «Как дела на «Баклан Арене»?

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису в одиночном разряде Евгений Кафельников отреагировал на результат матча 15 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» (0:3).

Напомним, что экс-спортсмен является болельщиком московского «Спартака».

«Как дела в Питере на баклан арене?*» – спрашивает у общественности Кафельников.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча в Санкт-Петербурге.

* – орфография и пунктуация автора сохранены.

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