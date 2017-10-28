Каряка: «Уход Джикии и Селихова в «Спартак» сказался на результатах «Амкара»

Тренер пермского «Амкара» Андрей Каряка поделился причинами неудачного старта команды в текущем сезоне. Отметим, что сейчас красно-черные идут на 12 месте в таблице.

«Конечно, всегда хочется удачно стартовать в чемпионате, но есть и объективные причины неприятных результатов в этот. Взять хотя бы потери Георгия Джикии и Александра Селихова.

В том сезоне мы после четырех первых туров имели восемь очков и тогда команда была более сбалансирована, чем сейчас. Вернуть это удалось с приходом новых игроков и, в частности, Дмитрия Белорукова, который укрепил наш центр обороны», – сказал специалист.

Каряка работает в «Амкаре» с 2015 года.