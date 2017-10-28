Кришито: «ЦСКА – самая сложная команда, против которой довелось играть. Самый непростой форвард – Промес»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито назвал самую сложную команду, против которой ему доводилось играть в карьере. Также итальянец заявил, что труднее всего ему приходится в матчах против полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

– Манчини сразу попытался привить дух победителя, объяснил, что важно хорошо начать чемпионат, и с этим мы справились. Пришло много новых игроков, которым непросто адаптироваться к новому чемпионату. Задача у нас одна – побеждать в каждом матче. Вот в воскресенье у нас будет очередная возможность. Важнейшая игра дома.

– Вас удивило то, как ЦСКА начал матч против «Зенита»? 30 минут вы голову поднять не могли.

– Да, очень агрессивно, очень быстро. Хорошо, что мы не пропустили в самом начале. Затем мы выправили характер игры. Я считаю, что ничья – справедливый результат.

– Про этот «Зенит» журналисты и болельщики говорят, что он точно должен выиграть чемпионат и что он может выиграть Лигу Европы. А что говорят футболисты?

– Да, это действительно говорят другие люди, а мы, футболисты, должны доказывать это на поле. Мы знаем, что мы сильная команда.

– Какая самая сложная команда, против которой вам приходилось играть?

– ЦСКА в последнем матче.

– Кто самый сложный нападающий?

– Промес.