Ловчев: «Спартак» всухую победит «Ростов»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 15 тура РФПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком». Экс-спартаковец предсказывает победу красно-белых.

«Думаю, «Спартак» победит. У команды уже начала налаживаться игра в атаке. Да, не смогли забить «Амкару», но это беда всех наших команд – проходить насыщенную оборону. А «Ростов» сегодняшний – это не «Ростов» Курбана Бердыева, где оборона была отлично отлажена.

Нынешняя команда любит атаковать, в защите будут появляться свободные зоны. Для быстрых форвардов «Спартака» это то, что надо. Поэтому думаю, что «Спартак» победит со счетом 2:0», – сказал Ловчев.

Матч в Ростове-на-Дону состоится 28 октября и начнется в 19:00 по Москве.