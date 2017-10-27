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Ловчев: «Спартак» всухую победит «Ростов»

27 октября 2017, 22:15
36

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 15 тура РФПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком». Экс-спартаковец предсказывает победу красно-белых.

«Думаю, «Спартак» победит. У команды уже начала налаживаться игра в атаке. Да, не смогли забить «Амкару», но это беда всех наших команд – проходить насыщенную оборону. А «Ростов» сегодняшний – это не «Ростов» Курбана Бердыева, где оборона была отлично отлажена.

Нынешняя команда любит атаковать, в защите будут появляться свободные зоны. Для быстрых форвардов «Спартака» это то, что надо. Поэтому думаю, что «Спартак» победит со счетом 2:0», – сказал Ловчев.

Матч в Ростове-на-Дону состоится 28 октября и начнется в 19:00 по Москве.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (36)
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oyabun
1509132216
Всё правильно сказал! Надо обыгрывать Ростов и вплотную догонять ЦСКА!
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Алекc
1509132782
тяжелый матч будет в любом случае. Ростов крепкая команда. Но побеждать надо и догонять цска
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zico2205
1509133312
А в жопе у вас не кругло....Ростов настроится. я в этом уверен....
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RedWhiteFans2
1509133746
Ростов обязаны побеждать просто по классу команд на сегодняшний день. И это факт, который подтвердится менее чем через сутки.
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insider_retro
1509134713
Учитывая превратности нашего чемпа, целесообразно, предсказывать хотя бы исход поединка, не вдаваясь в тонкости счёта!... Три очка даст победа, а счёт и качество игры дадут повод тренерскому штабы для дальнейшей работы...
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Полная Канистра
1509135502
хороший прогноз нас вполне устраивает товарищ ловчев почаще так прогнозируйте
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stream15
1509140919
В этом случае вся страна будет за Ростов.
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vitvik
1509141178
Логика ясна: Спартак всех победит всухую, если не пропустит и сможет забить.
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Axe111
1509143962
Мнение заблудшего алкаша!!!! Спартак проиграет, тут даже говорить неочем. Давайте не объективные хрюшки минусуйте )))
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Сибирь за Спартак
1509188611
Хозяева, как и все другие команды, будут пытаться выдать лучшую игру против Спартака. Но, думаю, Спартак справится, есть в команде соперника засланные казачки.
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