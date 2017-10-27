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  • Гилерме назвал преимуществом для «Локомотива» отсутствие громких трансферов

Гилерме назвал преимуществом для «Локомотива» отсутствие громких трансферов

27 октября 2017, 08:17
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Вратарь «Локомотива» Гилерме считает, что в его команду мало кто верил перед стартом текущего сезона из-за огромных трат на трансферы, чем отличился «Зенит» в прошедшее межсезонье. По его мнению, это можно отнести и к преимуществам.

Игра 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» пройдет в воскресенье, 29 октября, в 19:00 по московскому времени. Обе команды лидируют в турнирной таблице, имея по 29 очков.

– В «Локо» мало кто верил. Почему?

– Может, потому что мы не сделали таких мощных трансферов, как «Зенит». За нашей подготовкой не следили так, как за подготовкой «Спартака». Все внимание было этим клубам, а мы тихо тренировались и особо не покупали новичков. Но это и не так плохо. У нас осталась команда с прошлого сезона – сыгранная и сплоченная. Мы все друг друга отлично знаем и понимаем с полуслова. Юрий Палыч нашел правильные сочетания игроков, схему, грамотно проводит замены. Это дает эффект.

– В чем главная сила этого «Локо»?

– У нас сильная группа атаки. Ману Фернандеш в расцвете, у него суперпериод, а с ним выросли и братья – Алексей и Антон. Здорово получается у Фарфана впереди, у Эдера тоже. Здесь мы точно прибавили. А в обороне и в опорной зоне мы так же крепки. Есть баланс, если бы его не было – не было бы и первого места.

– Вам комфортнее с двумя или тремя центральными защитниками?

– Зависит от соперника.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
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