Исполнительный директор «Амкара»: «Сейчас у «Лацио» не хватит денег, чтобы купить Селихова»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о формировании бюджета клуба, а также – о главных доходных статьях пермяков. По его словам, на последних трансферах клуб заработал около семи миллионов евро.

После 14 туров «Амкар» идет на 12 месте в турнирной таблице РФПЛ, имея на своем счету 16 очков.

– Сколько денег у «Амкара», какой бюджет?

– Последние годы он практически не меняется. Около 800 миллионов рублей.

– Слышал легенду – клуб формирует бюджет в пропорции 50/50 – сколько сами зарабатываете, столько же дает и местный бюджет.

– Не совсем так. Нет такого, что если мы заработаем миллиард, то столько же нам даст и бюджет. Нет, прописаны конкретные цифры на клуб, они небольшие.

– То есть около 300 миллионов рублей дает бюджет.

– Может быть, чуть больше. Все остальное – спонсоры и то, что мы зарабатываем сами – трансферы, деньги от ТВ, билетов и кейтеринга.

– Зимой «Амкар» устроил торги за Селихова. Сначала запустили слух об интересе «Лацио», а затем продали в «Спартак». Итальянцы интересовались вратарем?

– «Спартак» обыграл «Севилью», есть ли у вас сомнения по этой игре, что «Лацио» может интересоваться Селиховым?

– Сейчас нет. Но зимой были.

– А сейчас у «Лацио» просто не хватит денег, чтобы купить Сашу.

– За какие деньги «Амкар» зимой был готов продать вратаря?

– Около 4 миллионов евро. И шли переговоры.

– Самые успешные сделки «Амкара» – Селихов в «Спартак» за 3,5 миллиона евро, Джикия туда же за 2,2 миллиона, и Анене в «Кайрат» за миллион. Все верно?

– Плюс-минус – суммы верные. Но все платежи в рублях.