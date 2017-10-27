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  • Исполнительный директор «Амкара»: «Сейчас у «Лацио» не хватит денег, чтобы купить Селихова»

Исполнительный директор «Амкара»: «Сейчас у «Лацио» не хватит денег, чтобы купить Селихова»

27 октября 2017, 07:30
19

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о формировании бюджета клуба, а также – о главных доходных статьях пермяков. По его словам, на последних трансферах клуб заработал около семи миллионов евро.

После 14 туров «Амкар» идет на 12 месте в турнирной таблице РФПЛ, имея на своем счету 16 очков.

– Сколько денег у «Амкара», какой бюджет?

– Последние годы он практически не меняется. Около 800 миллионов рублей.

– Слышал легенду – клуб формирует бюджет в пропорции 50/50 – сколько сами зарабатываете, столько же дает и местный бюджет.

– Не совсем так. Нет такого, что если мы заработаем миллиард, то столько же нам даст и бюджет. Нет, прописаны конкретные цифры на клуб, они небольшие.

– То есть около 300 миллионов рублей дает бюджет.

– Может быть, чуть больше. Все остальное – спонсоры и то, что мы зарабатываем сами – трансферы, деньги от ТВ, билетов и кейтеринга.

– Зимой «Амкар» устроил торги за Селихова. Сначала запустили слух об интересе «Лацио», а затем продали в «Спартак». Итальянцы интересовались вратарем?

– «Спартак» обыграл «Севилью», есть ли у вас сомнения по этой игре, что «Лацио» может интересоваться Селиховым?

– Сейчас нет. Но зимой были.

– А сейчас у «Лацио» просто не хватит денег, чтобы купить Сашу.

– За какие деньги «Амкар» зимой был готов продать вратаря?

– Около 4 миллионов евро. И шли переговоры.

– Самые успешные сделки «Амкара» – Селихов в «Спартак» за 3,5 миллиона евро, Джикия туда же за 2,2 миллиона, и Анене в «Кайрат» за миллион. Все верно?

– Плюс-минус – суммы верные. Но все платежи в рублях.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Лацио Селихов Александр
Комментарии (19)
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Диктор
1509079317
И это правда,такой кипер нужен самим.
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IVAN1975
1509081309
не кто и не продаст!
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oyabun
1509081807
Селихова никому не отдадим! Руки прочь! Вот Максименко можно подумать миллиона за 4 евро.. А что? Парень уже в основе выступает. Опять же один его чубчик чего стоит ))). А взамен вернуть бы Митрюшкина..
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1509083675
Русская народная----Купи поросенка в грош да посади его в рожь — и будет хорош.
Ответить
Fancyfall
1509084867
вот это легенда!.. формирование бюджета клуба...
Ответить
Gullit 76
1509084956
Может хоть он уедет в Европу,а не будет чахнуть и останавливаться в развитии,как все наши.
Ответить
paracetamol
1509085934
Продешевил Амкар. В будущем умнее будут. Надо самим в ЛЕ выходить и если продавать игроков в Европу, то на порядок дороже.
Ответить
RedWhiteFans2
1509086221
Я думаю к Селихов уже присматриваются англичане и меньше 10 он стоить не будет.
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Rebrova
1509087147
желания нет, а не денег.
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