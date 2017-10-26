Феррейра-Карраско: «Большинство болельщиков «Реала» — туристы»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско поделился мнением о болельщиках команды и рассказал о новом стадионе «Ванда».

«У «Атлетико» лучшие болельщики в Испании. «Ванда» не похожа другие стадионы, например, на «Сантьяго Бернабеу». Большинство болельщиков «Реала» – туристы. Они приходят на стадион посмотреть футбол так же, как делают это дома.

А наши фанаты вышли из рабочего класса. Они очень страстные и живут клубом. Атмосфера сумасшедшая. Конечно, души «Кальдерона» пока здесь нет, но, как сказал Симеоне, новая арена может стать колизеем, где мы будем противостоять соперникам», — сказал Карраско.

«Атлетико» проводит свой первый сезон на стадионе «Ванда». Клуб с 19-ю очками находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.