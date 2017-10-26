Степашин назвал правильным момент смены тренера в «Динамо»

Член попечительского совета общества«Динамо» Сергей Степашин считает, что руководство футбольного клуба выбрало удачный момент для смены тренера по ходу сезона. Напомним, что Юрия Калитвинцева на этом посту сменил Дмитрий Хохлов.

— Смена Юрия Калитвинцева на Дмитрия Хохлова была неизбежна?

— Вы знаете, смена главного тренера — всегда тонкий момент. Я был на матче с «Локомотивом» (0:3), после которого отправили в отставку Калитвинцева. И проблема была не в том, что мы проиграли с разгромным счетом. А в том, что игры не было. Но всегда нужно правильно чувствовать момент, когда надо менять тренера. Например, смени мы тренера в позапрошлом сезоне чуть пораньше — возможно, избежали бы вылета в ФНЛ. А может быть, вообще не надо было увольнять Андрея Кобелева, которого я, кстати, поздравляю с недавно прошедшим днем рождения. Возможно, Андрей смог бы в эти последние три тура набрать очки и удержать команду в элите. По крайней мере если уж и надо было его менять, то в начале недельного цикла, чтобы у нового тренера было достаточно времени на подготовку к следующему матчу. Как это было сейчас у Хохлова перед игрой со «СКА-Хабаровск».

— В апреле ФК «Динамо» объявил о создании общественно-экспертного совета. Каковы его функции и что было сделано за прошедшие полгода?

— Было решено помочь клубу знаниями и опытом. В совете собраны серьезные люди, многие из которых по-настоящему любят «Динамо». Тут и Николай Толстых, и Валерий Газзаев, и Алексей Смертин, и наш преданный болельщик Лев Лещенко. Выполняем на общественных началах консультативные функции. Провели уже несколько заседаний — даем советы по спортивной, коммерческой составляющей. Но к смене главного тренера мы отношения не имели. Стараемся помогать клубу во взаимодействии с бизнесом, если у кого-то из членов совета имеются необходимые контакты. В общем, решили создать общественный орган. На мой взгляд, это лучше попечительского и наблюдательного совета «Динамо», которые я возглавлял.

— Как проходит взаимодействие с руководством клуба?

— Тренеров мы не дергаем. Иногда вызываем генерального директора Евгения Муравьева, выслушиваем его и высказываем мнение о развитии клуба. А с председателем общества Владимиром Стржалковским я контактирую лично.