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Степашин назвал правильным момент смены тренера в «Динамо»

26 октября 2017, 10:16
1

Член попечительского совета общества«Динамо» Сергей Степашин считает, что руководство футбольного клуба выбрало удачный момент для смены тренера по ходу сезона. Напомним, что Юрия Калитвинцева на этом посту сменил Дмитрий Хохлов.

— Смена Юрия Калитвинцева на Дмитрия Хохлова была неизбежна?

— Вы знаете, смена главного тренера — всегда тонкий момент. Я был на матче с «Локомотивом» (0:3), после которого отправили в отставку Калитвинцева. И проблема была не в том, что мы проиграли с разгромным счетом. А в том, что игры не было. Но всегда нужно правильно чувствовать момент, когда надо менять тренера. Например, смени мы тренера в позапрошлом сезоне чуть пораньше — возможно, избежали бы вылета в ФНЛ. А может быть, вообще не надо было увольнять Андрея Кобелева, которого я, кстати, поздравляю с недавно прошедшим днем рождения. Возможно, Андрей смог бы в эти последние три тура набрать очки и удержать команду в элите. По крайней мере если уж и надо было его менять, то в начале недельного цикла, чтобы у нового тренера было достаточно времени на подготовку к следующему матчу. Как это было сейчас у Хохлова перед игрой со «СКА-Хабаровск».

— В апреле ФК «Динамо» объявил о создании общественно-экспертного совета. Каковы его функции и что было сделано за прошедшие полгода?

— Было решено помочь клубу знаниями и опытом. В совете собраны серьезные люди, многие из которых по-настоящему любят «Динамо». Тут и Николай Толстых, и Валерий Газзаев, и Алексей Смертин, и наш преданный болельщик Лев Лещенко. Выполняем на общественных началах консультативные функции. Провели уже несколько заседаний — даем советы по спортивной, коммерческой составляющей. Но к смене главного тренера мы отношения не имели. Стараемся помогать клубу во взаимодействии с бизнесом, если у кого-то из членов совета имеются необходимые контакты. В общем, решили создать общественный орган. На мой взгляд, это лучше попечительского и наблюдательного совета «Динамо», которые я возглавлял.

— Как проходит взаимодействие с руководством клуба?

— Тренеров мы не дергаем. Иногда вызываем генерального директора Евгения Муравьева, выслушиваем его и высказываем мнение о развитии клуба. А с председателем общества Владимиром Стржалковским я контактирую лично.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей Калитвинцев Юрий Хохлов Дмитрий
Комментарии (1)
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Виктор12
1509003823
Всё к этому шло и пришло к своему логическому ЗАВЕРШЕНИЮ. Калитвинцева ОТСТАВИЛИ от дел, а ему на смену призвали Хохлова. Динамо надо пройти через СПАД и наладить тренировочный процесс! Игроки бегают, стараются, но плохо поставленный тренировочный процесс, не даёт возможности Динамо спокойно вздохнуть. Ведь Динамо решало СИЮМИНУТНУЮ задачу выхода из ФНЛ, а что они будут делать в РФПЛ, никто толком НЕ ПОНИМАЛ! На словах преподносили ОДНО, а на деле, оказалось совсем ДРУГОЕ и НЕЛИЦЕПРИЯТНОЕ! Задачу выхода в РФПЛ решили, а задачу закрепления в РФПЛ, благополучно ПРОВАЛИЛИ. И тут для руководства Динамо встаёт извечный вопрос: - Кто виноват??? и, Что делать??? Самое главное НЕ ПАНИКОВАТЬ, потому что это делу уже НЕ ПОМОЖЕТ! Провал Динамо уже СОСТОЯЛСЯ! Надо качественно улучшать тренировочный процесс, но не за счёт физики, а за счёт постановки командной игры и взаимодействия! Надо свести ошибки к минимуму и выстраивать командную игру в атаке и в обороне! Калитвинцев, говорил, что он это знает, а если знал, то почему тогда не делал??? Почему не выстраивал??? Сама игра команды НЕ ВЫСТРОИТСЯ, её надо ВЫСТРАИВАТЬ и это дело всего тренерского штаба. Даже с тем составом, что есть в Динамо, можно смело решать задачи закрепления в РФПЛ. Надо плясать в Динамо от ОБОРОНЫ, а уж затем на контратаках ловить соперника. Тактика не мудрёная, но и она требует тренировки, постановки и взаимодействия. Плюс надо удлинить время тренировок, но не за счёт физики, а за счёт тактики. Каждый игрок должен знать свой манёвр и действовать согласованно, в зависимости от ситуации на поле. Что получается, игроки бегают, но все их старания разбиваются об несогласованность и всё понапрасну. Положительного результата нет, а есть поражения, которые возникают от плохой командной игры. Анжи, вон как две последние игры в чемпионате провёл против Спартака в Москве, и против Зенита в Каспийске, а чем Динамо ХУЖЕ??? Ничем! И Динамо может так играть и радовать болельщиков чудесным преображением. Ведь, не для того Динамо выходило в РФПЛ, чтобы опять и благополучно вернуться в ФНЛ? То-то и оно! Желаем Хохлову и его тренерскому штабу помочь Динамо преодолеть КРИЗИС и закрепиться в РФПЛ!
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