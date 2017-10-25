Давыдов – в перерыве: «Спартаку» не хватает везения»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов в перерыве матча Кубка России против «Спартака-Нальчик» (3:1, 55-я минута) дал комментарий по действиям красно-белых.

«Голевой момент? Думал, что мяч мимо летит, но он попал в перекладину. Думаю, «Спартаку» не хватает везения. Нальчик хорошо обороняется. Впереди второй тайм, и я думаю, что все будет хорошо. Мне тяжело сравнивать этот матч с игрой с «Ливерпулем» (1:1 в ЛЧ – прим. «Бомбардира»), поскольку с англичанами я не играл», — сказал игрок в эфире «Матч ТВ».

Во втором тайме команда Массимо Карреры забила два гола.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве.