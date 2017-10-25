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    Давыдов – в перерыве: «Спартаку» не хватает везения»

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов в перерыве матча Кубка России против «Спартака-Нальчик» (3:1, 55-я минута) дал комментарий по действиям красно-белых.

    «Голевой момент? Думал, что мяч мимо летит, но он попал в перекладину. Думаю, «Спартаку» не хватает везения. Нальчик хорошо обороняется. Впереди второй тайм, и я думаю, что все будет хорошо. Мне тяжело сравнивать этот матч с игрой с «Ливерпулем» (1:1 в ЛЧ – прим. «Бомбардира»), поскольку с англичанами я не играл», — сказал игрок в эфире «Матч ТВ».

    Во втором тайме команда Массимо Карреры забила два гола.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 20:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 26 октября 2017, 00:02

      Давыдову пора в Урал на перевоспитание.

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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 22:08

      Денис понравился тем , что постоянно шёл в обводку, обострял, играл на хорошей скорости, не боялся пробить.

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      Рейтинг: +6913

      батог 25 октября 2017, 21:35

      Научитесь бить ПО ВОРОТАМ без обработки, эту игру вам на ночь нужно смотреть. Я так на валидоле раззорюсь!

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